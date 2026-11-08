Magische Max: Verstappen pakt 14 (!) plekken in eerste 5 ronden

Max Verstappen moest na het installeren van een zo goed als complete nieuwe aandrijflijn vandaag vanaf de 21e plaats starten in Brazilië. Zoals hij er al vaker heeft laten zien, snijdt Verstappen als een mes door de warme boter op een vochtig Interlagos.

Verstappen begint geweldig aan de Grand Prix. In vijf ronden schuift hij op van plaats 21 naar P7! En daar houdt het niet op: in ronde 11 ligt Verstappen vijfde. Hoewel hij achteraan startte, kan hij gewoon meedoen om een podiumplaats of wellicht beter. Zeker door de natte omstandigheden in São Paulo. Dit kan nog weleens heel interessant worden.

Ook Lewis Hamilton klapt mee naar voren. In de eerste ronde pakt de Britse Ferrari-coureur maar liefst 11 plekken dankzij magistrale positionering. Telkens weet Hamilton de ruimte aan de buitenkant te vinden om een plekje op te schuiven. Zo zie je dat de beste coureurs toch boven komen drijven wanneer de baan nat is.

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