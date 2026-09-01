Liefhebbers opgelet: Al Pacino en Anthony Hopkins spelen in deze nieuwe autofilm!

Na Ferrari en Lamborghini: The Man Behind The Legend heeft filmproducent Andrea Iervolino de smaak goed te pakken. Na de biopics over Ferrari en Lamborghini zijn nu Maserati én Bugatti aan de beurt.

De allereerste trailer van Maserati: The Brothers staat online en kun je hieronder zien. Als je naar de cast kijkt, belooft de film veel goeds. Hollywood-legendes Al Pacino en Anthony Hopkins spelen mee terwijl de broers Alfieri, Bindo en Carlo Maserati worden gespeeld door respectievelijk Michele Morrone, Salvatore Esposito en Lorenzo De Moor.

Het verhaal is eveneens indrukwekkend. De film richt zich op de beginjaren van de Italiaanse autofabrikant. Hoe veranderde een passieproject van de broers Alfieri, Bindo, Ettore en Ernesto in een wereldmerk. In de eerste beelden zien we een afwisseling van glimmend staal, overspannen vergaderingen met rijke investeerders en racescènes op klassieke stratencircuits. Uiteraard ontbreekt het ook niet aan de nodige Italiaanse familiedrama's, want "het bedrijf zal de familie redden" lijkt het motto te worden van de film.

Bonus: Ook een Bugatti-film in de steigers!

Terwijl we ons opmaken voor de première van Maserati, zit producent Andrea Iervolino dus absoluut niet stil. Hij heeft zojuist zijn nieuwste autoproject aangekondigd: Bugatti: The Final Race. De regie wordt gedaan door Camille Delamarre, die eerder verantwoordelijk was voor Taken 2, Brick Mansions en The Transporter Refueled.

De film richt zich op de emotionele en dramatische laatste maanden van het originele Bugatti in Parijs rond 1947, waarin oprichter Ettore Bugatti en zijn team vechten voor het voortbestaan van hun automerk. Het is nog onbekend wanneer beide films in de bioscopen verschijnen, al weten we van de Maserati-film dat ie ergens dit jaar moet uitkomen.

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