Makers van deze moderne 190E blazen nieuw leven in nog een iconische AMG

Ken je HWA en het 190E-eerbetoon genaamd Evo nog? Het bedrijf achter deze krankzinnige moderne 190 E 2.5-16 EVO II kondigt nu aan dat er een andere AMG uit het verleden gereïncarneerd wordt!

HWA heeft met de EVO niet alleen een geweldige straatauto afgeleverd, het bedrijf bouwde ook een raceversie en reed er de 24 Uur van de Nürburgring mee uit. Nu is het tijd voor het volgende hoofdstuk waarin een andere AMG-icoon uit het verleden wordt geëerd.

De volgende AMG

Op Instagram zien we het bericht hieronder. HWA schrijft er onder andere bij: “Na de HWA EVO herbeleven we een ander buitengewoon hoofdstuk van ons engineering-erfgoed. Trouw blijvend aan zijn oorsprong terwijl we tegelijkertijd de mogelijkheden van moderne technologie verkennen, krijgt een vertrouwd idee een geheel nieuwe vorm. Voor degenen die het kennen, vertelt het silhouet misschien al een verhaal. Voor alle anderen zal het wachten de moeite waard zijn.’’

Kenners zien het inderdaad al: dit is de zijkant van een AMG Hammer. Voor wie niet bekend is met deze auto: in 1986 was AMG nog geen onderdeel van Mercedes, maar gewoon een tuner. Het bedrijf legde AMG een 5,0-liter (en later nog een 5,6- en 6,0-liter) V8 in een E-Klasse van de W124-generatie, gaf de Merc een dikke widebody en driedelige AMG-velgen. Het aangepaste model kreeg van de media de bijnaam “The Hammer’’ of “AMG Hammer” die vooral in de VS bekendheid vergaarde.

Het is nog even afwachten of HWA inderdaad een moderne Hammer gaat bouwen, maar ik verwacht van wel. Hopelijk krijgen we dan ook meer te weten over de auto, zoals wat specificaties en misschien wel weer het doel om ermee te gaan racen.

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