Man al 32 keer betrapt zonder rijbewijs en 16 keer onder invloed

De politie in Den Haag betrapte afgelopen nacht een man voor de zestiende (!!) keer op rijden onder invloed. En al 32 keer zonder rijbewijs…

Allereerst, beste Autoblog-lezer, hoe vaak heb jij al moeten blazen of een speekseltest moeten doen? Ondergetekende heeft inmiddels 25 jaar zijn rijbewijs en is in die tijd in Nederland één keer aangehouden voor een blaastest en twee keer voor een algemene controle.

Nou is de politie Den Haag overijverig, óf de desbetreffende automobilist is nog heel wat vaker onder invloed op pad gegaan. Volgens ons gevoel is de pakkans niet supergroot, maar dit sujet is het gelukt om maar liefst 32 keer betrapt te worden op rijden zonder rijbewijs en zestien keer op rijden onder invloed.

Staande houding

De Politie Den Haag besloot gisterenavond in Delft een personenauto aan te houden en de bestuurder aan een speekseltest te onderwerpen. Die test die was positief op alles wat de test maar kon testen.

Toen de diender van dienst de beste man in de computer opzocht bleek de overtreder zoveel vermeldingen in de computer te hebben dat het systeem op tilt sloeg. Het rijbewijs van de man was door het CBR en het OM ongeldig verklaard.

Veelpleger

Inmiddels was dit de 32e keer dat hij met dat ongeldige rijbewijs een ritje maakte en werd betrapt. Rijden onder invloed van drugs (alcohol is ook drugs) was inmiddels de zestiende keer.

Een bloedtest weigerde de bestuurder en zijn auto is verbeurd verklaard en in beslag genomen. De bestuurder moet zich later voor de politierechter verantwoorden.

Wat ons toch vooral opvalt is hoe het mogelijk is dat dit pas gebeurd na 32 overtredingen voor rijden zonder rijbewijs en zestien keer onder invloed… Maar dat zal wel aan ons liggen…