Zeldzame sportwagen parkeert op een fietsenrek

Alcohol en 600 pk onder de rechtervoet gaan nog steeds niet goed samen. Dat, lieve Autoblog-lezer, wordt maar weer eens pijnlijk duidelijk door deze, laten we zeggen, creatieve parkeeractie van een beschonken Canadees.

Waarschuwingslicht

Vorige week schoot een beschonken man in het Canadese Toronto met zijn twee-en-een-halve-ton kostende oranje McLaren 600LT nog met hoge snelheid over een fietsenrek en kwam met de voorwielen van de grond tot stilstand tegen, hoe ironisch ook, een waarschuwingslicht. Onderweg lijkt hij nog wel alle fietsen uit het rek geraakt te hebben, want die lagen verspreid in het park verderop. Toch tast de politie in het duister over wat er precies gebeurt is.

Maar als we de beelden van nieuwszenders CBS en CTV News eens bekijken, dan zien we ook een McLaren 570S op de plek van de noodlottige gebeurtenis staan. Iets wat ons doet vermoeden dat de bestuurders van twee auto's even de hogere snelheden van de bolides wilde aantikken. Gezien het feit dat de bestuurder van de 600LT ingerekend is voor 'impaired driving', is het aannemelijk dat de beschonken persoon minder rijkwaliteiten had dan hijzelf dacht te hebben.

Vrij lastig

Laten we het anders zeggen: op een relatief lagere snelheid is het zelfs in een McLaren vrij lastig om "op het kruispunt de controle te verliezen, een stoeprand te raken, door een lading fietsen te ploegen en te crashen", wat toch gebeurde volgens omstanders.

De bestuurder en de bijrijder zijn afgevoerd met niet-levensbedreigende verwondingen. Wat er met de auto gaat gebeuren, is nog onduidelijk.