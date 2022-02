Man in regenjas onthult: dikke V6 voor Maserati Grecale

Niet alleen een vierpitter, maar ook een sportieve V6 komt er in de Maserati Grecale. Dit weten we nu.

Met wat flauwe camouflage plaagde Maserati de Grecale nog een laatste keer. De onthulling staat gepland over een maand. Het is vrijwel zeker dat de Italiaanse autofabrikant er een vierpitter in propt, maar je kunt ook echt vuurwerk verwachten van deze nieuwe SUV.

MC20 V6

Een man in regenjas heeft ons laten weten dat er ook een V6 gelepeld gaat worden in de Maserati Grecale. De geruchten waren er al, maar het bewijs is er nu ook vanuit onze bron. Misschien toch maar de volgende keer de motorkap even dichthouden als je niet naar buiten wil hebben wat er in het vooronder ligt. Het gaat hier niet om dezelfde 3.0 V6 uit de Levante, maar om de Nettuno V6 met twee turbo’s die we kennen van de MC20. Een interessant feitje van deze zescilinder is dat het motorblok asymmetrische turbo’s heeft. Volgens Maserati zorgt dit in deze toepassing voor een betere doorstroming. De meeste blokken met twee turbo’s hebben een symmetrische opstelling. Bij de MC20, en dus ook de Grecale, draait de ene turbo rechtsom en de andere linksom.

In de Maserati MC20 heeft het blok de layout van een middenmotor. In het geval van de Grecale komt het blok uiteraard voorin te liggen. In de MC20 levert de motor 630 pk en 730 Nm koppel. Dat kan serieus vuurwerk betekenen voor de Grecale in combinatie met vierwielaandrijving. Het maakt de SUV misschien nog wel leuker dan zijn grote broer, de Levante. Alhoewel ook dat een beest kan zijn in Trofeo-vorm met zijn 3.8-liter grote V8.

Dat betekent dat je drie uitvoeringen mag verwachten in het geval van de Maserati Grecale. Een viercilinder. Een high-performance V6 en uiteindelijk en volledig elektrische variant. Toch wel iets om naar uit te kijken.