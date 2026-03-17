Man jat op bizarre wijze Porsche Panamera van Marktplaats-verkoper

Een brutale dief kreeg het voor elkaar om de auto gewoon op zijn eigen naam te zetten.

Als koper van een tweedehands auto kun je genaaid worden, maar als verkoper moet je ook oppassen. Daar kwam de eigenaar van een Porsche Panamera achter. Hij wilde deze auto via Marktplaats verkopen, maar werd erin geluisd.

Dit bijzondere verhaal speelde zich al een tijdje geleden af, in 2022. De rechtbank deed echter vorig jaar pas een uitspraak en die is nu pas openbaar gemaakt. Maar nu lopen we op de zaken vooruit. Laten we bij het begin beginnen.

Proefrit

Het ging om een Porsche Panamera 4 E-Hybrid, die op Marktplaats werd aangeboden voor €88.500. De ‘koper’ bood €80.000, waarna er een afspraak is gemaakt voor een proefrit. Hierbij heeft de koper de eigenaar zover kunnen krijgen dat er alvast een tenaamstellingscode werd opgevraagd.

Zo’n twee weken later werd er een nieuwe afspraak gemaakt, dit keer om een aankoopkeuring te laten doen. De koper en verkoper hadden echter alleen een afspraak gemaakt met elkaar, niet met een autobedrijf. De Porsche-dealer bleek niet meteen tijd te hebben (logisch) en Bosch Car Service evenmin. Daarom werd een afspraak gemaakt bij Bosch Car Service voor de volgende dag.

Auto verdwenen

Dat is al een rare gang van zaken en de volgende dag ging het dan ook mis. De eigenaar parkeerde de Panamera bij zijn werk, maar later die dag was de auto opeens verdwenen. Waarschijnlijk had de zogenaamde koper de dag ervoor de reservesleutel meegenomen, die in het dashboardkastje lag.

Dit is dus gewoon ordinaire diefstal, maar deze dief was zo brutaal dat hij de auto gewoon op zijn naam had gezet. Dat kon, omdat hij de tenaamstellingscode had bemachtigd. Toen de eigenaar de auto vervolgens als gestolen opgaf, heeft de ‘koper’ zelf contact opgenomen met de politie. Hij beweerde doodleuk dat hij de auto wel degelijk had betaald, met contant geld.

Dat zou in theorie natuurlijk kunnen, maar in de rechtbank heeft de koper geen bewijs kunnen aanleveren voor zijn boude claim. Hij kwam alleen met een foto aanzetten van stapels contant geld, maar daar bewijs je niks mee.

Geen rooie cent

Uit onderzoek bleek ook dat de beste man ten tijde van de ‘aanschaf’ van de Porsche geen rooie cent op zijn bankrekening had. Of eigenlijk juist wel: hij stond €11,75 in het rood. Het kan nog steeds zo zijn dat zijn hele vermogen uit contanten bestond, maar zijn banksaldo maakt het hele verhaal niet geloofwaardiger.

De rechter heeft daarom geoordeeld dat de zogenaamde koper de Porsche per direct moet teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Ook moet hij een schadevergoeding betalen, onder meer voor de waardevermindering van de auto. Er is namelijk bijna drie jaar overheen gegaan voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan en er een einde is gekomen aan deze saga. De moraal van het verhaal: vraag niet voortijdig een tenaamstellingscode aan en laat niet je reservesleutel in het dashboardkastje liggen.

Via: Quote

