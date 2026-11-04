Man, man, man: Rob Geus heeft een nieuwe auto

Rob Geus kennen we natuurlijk als de man die over alles wat vies, schoon of allebei is wel een mening heeft. Dat zorgt er uiteraard voor dat hij het financieel goed doet, want de beste man heeft een nieuwe auto gescoord. En wat voor één. De presentator heeft er zelfs zijn Porsche 911 voor ingeruild. Dat belooft wat.

Rob is helemaal weg van zijn Jaecoo 8

Rob z'n oog is gevallen op de JAECOO 8. Dat is een nogal grote Chinese SUV met een plug-inhybride aandrijflijn die goed is voor 428 pk, 580 Nm koppel. Daarmee dendert deze familiecontainer in 5,8 seconden naar de 100 km/u en stopt die bij 180 km/u. Daarnaast kan de auto 135 kilometer volledig elektrisch afleggen.

Geus heeft de SUV volgens zijn Instagram filmpje al een paar maanden, en steekt zijn enthousiasme absoluut niet onder stoelen of banken. De auto heeft hem naar eigen zeggen namelijk positief verrast. De stoere familie auto heeft alles wat je je kan bedenken en heeft zelfs massagestoelen. "Hoe gek kan je het verzinnen!?".

De JAECOO 8 is met een vanafprijs van 53.990 euro geen hele goedkope auto, maar daar krijg je wel een flinke hoeveelheid uitrusting en een behoorlijk vermogen voor terug.

Voor iedereen die twijfelt, Rob zegt dat je gewoon een testrit moet maken.

Porsche 911 moest plaatsmaken

Rob z'n keuze is wel opvallend. Hij reedt eerder namelijk een Porsche 911.2, die hij in Matte Iced Silver Titanium had laten wrappen. Daar werd hij in 2022 nog hartstikke vrolijk van, maar goed. Ook hij wordt een dagje ouder en had misschien wel behoefte aan een wat rustigere en hogere auto.

Inmiddels heeft de Porsche dus plaatsgemaakt voor een Chinese SUV en gaat Geus lekker kilometers maken terwijl zijn rug gemasseerd wordt. Want een 911 kan veel, maar niet je rug masseren.

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