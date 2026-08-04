Man verzint bizar verhaal om van zijn Jaguar af te komen

Iedereen heeft weleens spijt van een auto. De een zet hem dan gewoon op Marktplaats, de ander levert hem weer in bij de dealer. En dan heb je blijkbaar ook nog mensen die het een tof idee vinden om een complete politieachtervolging in scène zetten. Dat laatste bleek achteraf toch niet het allerbeste idee.

'Mijn Jaguar stopt niet!'

In maart 2024 belde de 33-jarige Brit Nathan Owen de hulpdiensten met een nogal rare en zorgwekkende melding. Zijn Jaguar I-Pace stopte namelijk niet meer. Volgens zijn verhaal veranderde de elektrische SUV in een stuurloos projectiel dat over de Britse snelwegen vloog.

De politie nam uiteraard geen enkel risico. Meerdere eenheden werden opgetrommeld en speciaal getrainde agenten wisten de Jaguar uiteindelijk klem te rijden op de M62. Tijdens de achtervolging reed Owen volgens justitie door rood, tikte hij meerdere politieauto's aan en haalde hij snelheden tot ongeveer 138 km/u.

Alleen was er één probleem.

Alles bleek verzonnen

Uit het politieonderzoek bleek dat de Jaguar helemaal geen technische mankementen had. Sterker nog, het eerste noodtelefoontje werd gedaan terwijl de auto gewoon stilstond. Wat nog opvallender is: vijf minuten daarvoor had Owen contact opgenomen met zijn financieringsmaatschappij. Hij wilde namelijk extra geld lenen, maar kreeg niks.

Rechercheurs vonden vervolgens allerlei berichten op zijn telefoon waarin hij het al maanden had over manieren om van zijn Jag af te komen. Bijvoorbeeld door hem total loss te rijden. Alsof dat nog niet genoeg was, verkocht hij een dag later zijn verhaal over de '35 minuten in de hel' aan Britse tabloids. Dat leverde hem omgerekend zo'n 930 euro op.

Rekening van tientallen miljoenen

De gevolgen van de hele leugen waren een stuk groter dan alleen wat onnodige politieactie. Volgens de rechtbank moest Jaguar Land Rover zelfs ruim 57 miljoen euro reserveren voor marketing om de imagoschade na alle negatieve publiciteit een beetje te kunnen beperken.

De rechter was ook niet bepaald blij met Owens creatieve oplossing voor zijn financiële problemen. Hij kreeg vier jaar en drie maanden gevangenisstraf, mag de komende vijf jaar geen auto besturen en moet daarna ook nog opnieuw rijexamen doen. Terecht ook.

Bron: Merseyside Police UK

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