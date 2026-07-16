Ein-de-lijk: een update over de toekomst van Verstappen uit kamp Verstappen

Gaat ie wel, gaat niet niet? Wordt het McLaren of toch Mercedes? Wordt Russell uit de Formule 1 verbannen door de move? Allemaal vragen die we de afgelopen weken onbeantwoord moesten laten. Tot nu, want Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, geeft eindelijk duidelijk over de toekomst van de coureur bij Red Bull. Soort van...

Het lijkt erop dat er geen zitje voor Oscar Piastri is bij Red Bull en dat Oliver Bearman ook nog wat langer bij Haas vast zit. Vermeulen kwam namelijk met redelijk goed nieuws voor Red Bull en Russell: Max wil bij zijn huidige team blijven.

Vermeulen zegt iets

"Er wordt veel over geschreven. Maar de waarheid is dat Max zijn avontuur bij Red Bull tot een goed einde wil brengen. Hij heeft een contract tot 2028 en wil dat graag uitdienen", zouden de precieze woorden zijn die Vermeulen tegenover het Oostenrijkse OE24 zou hebben gezegd.

Daarmee geeft de manager eigenlijk alleen de intentie van Max aan. Maar intentie is niet hetzelfde als een definitieve bevestiging. En het lijkt er ook niet op dat Vermeulen die bereid is te geven op dit moment. Hij erkent namelijk het bestaan van de clausule, maar geeft daarbij tegelijk aan dat het bestaan ervan niet betekent dat Verstappen die gaat gebruiken.

Wat weten we nu?

Oja, en die ontmoeting tussen die Vermeulen, Jos Verstappen en Helmut Marko hadden in Amsterdam? Die was gewoon voor de gezelligheid. De timing ervan was eigenlijk niet meer dan toeval, want de afspraak stond al maanden in de agenda's.

Vermeulen geeft ons dus eigenlijk een hoop woorden, maar weinig inhoud waar we iets mee kunnen. Het is immers geen verrassing dat Verstappen de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull uit te zitten. Dat heeft hij herhaaldelijk gezegd terwijl hij zijn onvrede over de auto's en de regels van het huidige seizoen ook blijft bevestigen.

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