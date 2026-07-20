Duurste M5 van Marktplaats is twee keer zo duur als een nieuwe

De nieuwe BMW M5 trekt van zichzelf eigenlijk al genoeg bekijks. Gelukkig is er voor de mensen die dat niet genoeg vinden altijd nog Mansory. Zoals je van de Duitse tuner mag verwachten, is het er uiteraard allemaal niet veel mooier op geworden. Vind je hem wél mooi? Dan hebben we goed nieuws, want er staat er nu eentje op Marktplaats. Je moet wel een aardig centje neerleggen, want voor hetzelfde geld koop je ook bijna twee nieuwe M5's. De dealer vraagt namelijk 279.950 euro!

Wat krijg je voor die extra ton?

Technisch verandert er eigenlijk verrassend weinig. Ook deze M5 beschikt over de bekende plug-in hybride aandrijflijn met die nog steeds lekkere 4,4-liter V8 en elektromotor. Samen geven ze je 727 pk en 750 Nm, goed voor een sprint naar de 100 km/u in 3,5 seconden. De topsnelheid is verhoogd van 250 naar een gezonde 305 km/u.

Waar die extra ton dan naartoe is gegaan? Naar Mansory. De Duitse tuner gaf de supersedan natuurlijk een compleet nieuw uiterlijk. Een flink agressieve voorbumper, extra splitters, forse side skirts, opvallende diffuser en uiteraard een overload aan carbon zorgen ervoor dat deze M5 nog meer opvalt dan dat die al deed.

Over het algemeen valt het voor Mansory begrippen nog mee. Toch als je de achterbumper ziet met die drie uitlaatpijpjes begin je je toch af te vragen of er echt mensen zijn die dit mooi vinden. Daarnaast krijg je er nog een kleine verrassing bij. Naast dat je er gratis een Dusseldorp-sticker op de zijkant van de auto bij krijgt staat er ook Dusseldorp op het motorblok. Iets dat je hopelijk makkelijk kan verwijderen.













Bijna nieuw

Het gaat verder niet om een auto die al jarenlang door verschillende eigenaren is afgeragd. Op de teller staat nog geen 10.000 kilometer en de M5 is gewoon netjes dealeronderhouden. Sterker nog, hij komt nog met 24 maanden BMW Premium Selection-garantie.

Ook aan opties zit het natuurlijk wel snor. Een panoramadakje, head-up display, 360-gradencamera, verwarmde sportstoelen, high-end audiosysteem en vrijwel alle denkbare rijhulpsystemen zijn aanwezig. Het is dus niet alleen een opvallende verschijning, maar ook gewoon een volledig aangeklede M5.













Is het de moeite waard?

Dan blijft er een belangrijke vraag over: zou jij het dubbele van een standaard M5 betalen voor een M5 met een Mansory bodykitje? Ergens is de prijs niet gek. Mansory bouwt zijn auto's natuurlijk in kleine aantallen en richt zich op klanten die juist iets willen rijden wat niemand anders heeft. Exclusiviteit heeft nu eenmaal een prijs en iedereen heeft zijn eigen smaak.

Ik zou het er in ieder geval niet voor over hebben. Wil je toch even kijken? Linkje vind je hier!

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