Deze wanstaltige Bugatti is op de meest ongepaste plek gepresenteerd

Pebble Beach Concours d’Elegance. Klinkt prestigieus toch? Is het ook. Maar er loopt ook veel nieuw geld rond. En precies daarom heeft Mansory deze locatie uitgekozen om een aangepaste Bugatti Chiron te presenteren.

Want ach, het is toch in de Verenigde Staten en Amerikanen hebben geen smaak. Zeg ik als superieure Europeaan natuurlijk. De Mansory Bugatti Chiron voelt alsof je met een trainingspak naar een galafeest gaat en toch zijn er elke keer weer mensen die het kopen.

Dan kan ik er ook niks op tegen hebben, toch? Iets met vraag en aanbod. Mansory noemt het de Vivere, een volledig aangepaste Bugatti Chiron. Althans, een Chiron zoals je hem waarschijnlijk nog nooit hebt gezien.

Mansory staat natuurlijk niet bepaald bekend om subtiele tuning. Waar Bugatti doorgaans probeert om extreme prestaties te combineren met een zekere elegantie, denkt Mansory eerder: kan het nóg opvallender? Bij de Vivere is het antwoord blijkbaar ja.

Carbon met een kleurtje

De tuner heeft de hypercar voorzien van een flinke hoeveelheid gekleurd carbon. Daar komen nieuwe aerodynamische onderdelen en een set volledig opnieuw ontworpen lichtmetalen velgen bij. Die moeten volgens Mansory niet alleen licht en sterk zijn, maar vooral ook lekker ingewikkeld ogen. Ik krijg er oogpijn van, dus het werkt.

Ook het interieur ontkomt niet aan de Mansory-behandeling. Het binnenste is opnieuw bekleed met hoogwaardig leer, gecombineerd met zichtbaar carbon en allerlei handgemaakte details. Alles is volgens Mansory met de hand vervaardigd en volledig afgestemd op deze specifieke auto. Ze hebben in het verleden vaker een Chiron aangepakt, maar de tuner doet het plasje nu dunnetjes over.

Naast de Mansory Vivere neemt het merk ook de Vincerò mee, de eveneens bizarre creatie gebaseerd op de Bugatti Mistral.

Pebble Beach Concours d’Elegance. Historische auto’s, zeldzame klassiekers en perfect gerestaureerd mobiel erfgoed. Maar ook belachelijk aangepakte Bugatti’s door de hand van Mansory. Het staat er allemaal dames en heren.

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