Mansory maakt een “beschaafde” Porsche 911 Turbo S

Sommige tuners proberen een beetje subtiel te blijven. Mansory heeft jaren geleden besloten dat subtiliteit voor losers is. En toch noemen ze hun nieuwste creatie voor de Porsche 911 Turbo S de “Soft Kit”. Geloof jij het?

Een ‘bescheiden’ Mansory 911

De nieuwe kit van Mansory is bedoeld voor mensen die een standaard 992.2 Turbo S nét iets te bescheiden vinden, maar ook niet volledig willen doorslaan met de beruchte pittige P9LM Evo 900. Dus kwam Mansory met een zogenaamd mild alternatief. Aan de voorkant krijgt de Porsche een nieuwe splitter, extra luchtinlaten, aangepaste motorkap en allerlei koolstofvezel details. Langs de zijkant zien we bredere schermen, nieuwe sideskirts en zelfs verlichte Mansory-logo’s in de luchtopeningen.

























Achterkant vol met chaos

De echte chaos begint natuurlijk achteraan. Daar monteert de tuner doodleuk een gigantische diffuser, extra bumperdelen, een nieuwe motorkapcover, een ducktail spoiler én een forse vaste achtervleugel. Alles uitgevoerd in zichtbaar rood carbon dat zo lekker contrasteert met de matte carrosseriekleur. En toch, ergens werkt het ook nog. Wel op een verkeerde manier.

De auto staat bovendien op vijfspaaks velgen met aero-discs en rode center caps. Binnenin gaat Mansory vrolijk verder met Alcantara, quilted matten, extra logo’s en tartan stoelbekleding. Ja, serieus. Ruitjespatroon in een 911 Turbo S van vermoedelijk een paar ton. Ergens tussen Schotse pub en Nürburgring pitlane?











Gelukkig kun je nóg verder gaan

Onderhuids blijft deze specifieke Soft Kit standaard. De bekende 3,8-liter zescilinder boxer blijft dus onaangeraakt. Maar niet getreurd. Natuurlijk biedt Mansory ook performance upgrades aan. Want stel je voor dat 650 pk niet genoeg aandacht trekt. In de heftigste configuratie levert de aangepaste Turbo S namelijk 888 pk en 1.050 Nm koppel. Daarmee sprint deze koolstofvezel-discobal vermoedelijk sneller naar de horizon dan je hersenen kunnen verwerken wat je net hebt gezien.

Prijzen noemt Mansory niet. Maar laten we eerlijk zijn: als je serieus overweegt om een Porsche zo aan te kleden, vraag je waarschijnlijk ook niet naar de prijs.