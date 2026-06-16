Mansory maakt een ‘subtiele’ Lambo Urus SE met 1.085 pk

Als ik aan Mansory denk, krijg ik al snel hoofdpijn. De Duitse tuner staat nou niet bepaald bekend om zijn voorzichtigheid bij het aanpassen van auto’s. Maar het kan dus blijkbaar wel. Mansory heeft de plug-in hybride Lamborghini Urus SE onder handen genomen en het resultaat is... best goed gelukt.

De tuner noemt dit project zelf hun 'softkit'. In plaats van de Urus SE volledig te verminken met onnodige luchthappers en wanstaltige verbredingen, versterken de koolstofvezel upgrades deze keer daadwerkelijk de brute lijnen van de SUV.

De 'softkit'

Aan de voorkant is de Urus SE direct herkenbaar, maar oogt hij een stuk dikker dankzij een volledig nieuwe frontsplitter en subtiele, dubbele canards (vleugeltjes) aan weerszijden van de bumper. De grote luchtinlaten zijn voorzien van carbon accenten die aansluiten op het originele design van Lamborghini en niet te veel opvallen.

Aan de zijkant vallen de gigantische 24-inch velgen op (beschikbaar in zeven ontwerpen), die hier zijn uitgevoerd met zwarte spaken en met in dit geval gifgroene details die overeenkomen met de remklauwen. Verder zijn de zijskirts, spiegelkappen en C-stijl rustig aangepakt.

Aan de achterkant lijkt het nog even fout te gaan. De hoge dakspoiler is wat aan de grote kant en ook de diffuser oogt wat wild, maar we zien het deze keer maar door de vingens. Uiteindelijk oogt de achterkant nog gespierder, maar niet te overdreven. Kortom, kenners zien dat het geen gewone Urus is terwijl leken een Lambo-tractor zien. En dat bevalt mij wel.

Onderhuids vuurwerk

Mansory heeft ook in de motorruimte huisgehouden. Standaard is de Urus SE als plug-in hybride al absoluut geen stakker. De combinatie van de 4.0-liter twin-turbo V8 en de elektromotor hoest af fabriek al een gezonde 789 pk en 950 Nm aan koppel op. Door een aantal diepgaande (en traditiegetrouw geheimgehouden) aanpassingen aan het motormanagement en het uitlaatsysteem van de V8, schopt de Mansory Urus SE het nu tot een krankzinnige 1.085 pk en 1.250 Nm koppel. Wat het pakket van Mansory dat je wel wilt kost, houdt de tuner ook voor de buitenwereld geheim.

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