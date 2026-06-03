Mansory maakt van de G-Klasse een rijdende goudstaaf

We weten allemaal dat Mansory en subtiliteit absoluut geen goede vrienden zijn. En toch weet de Duitse tuner zichzelf telkens weer te overtreffen. Hun nieuwste project is een Mercedes-AMG G63 die duidelijk wat meer 'ik ben rijk' laat zien.

De Midas-touch van Mansory

De basis is een Mercedes-AMG G63, maar daar blijft het eigenlijk wel bij. Mansory heeft vrijwel elk carrosseriedeel aangepakt en vervolgens voorzien van een matte goudkleurige lak. De grille, de motorkap, de bumpers, de wielkasten en zelfs de velgen zijn volledig ondergedompeld in dezelfde goudkoorts. Uiteraard blijft het daar niet bij. De tuner monteert een extreem brede bodykit, nieuwe side skirts, aangepaste uitlaten en een best flinke dakspoiler. Aan de achterkant vinden we zelfs extra LED-achterlichten in de bumper. Omdat normaal natuurlijk niet leuk is.







Verrassend nette binnenkant

Wat vooral opvalt is dat het interieur een stuk rustiger uitgevoerd is dan de buitenkant. In plaats van felgekleurde gekke leersoorten of bizarre kleurcombinaties koos Mansory voor een vrij normaal beige leder. En eerlijk is eerlijk: het ziet er nog best chic uit. Natuurlijk kon de tuner het niet laten om alsnog wat bijzondere details toe te voegen. Zo is er een sterrenhemel in het dak verwerkt en zijn verschillende interieurpanelen voorzien van sfeerverlichting. Een beetje alsof je in een luxe shishalounge zit.

Het meest opmerkelijke detail? De startknop van de motor is verplaatst naar de hemelbekleding. Waarom? Omdat Mansory.

Meer vermogen is altijd goed

Alsof een standaard G63 niet al snel genoeg is, heeft Mansory ook de 4,0-liter biturbo V8 een beetje gekieteld. Het vermogen stijgt naar 720 pk en 1.000 Nm koppel. Vandaar ook de naam P720. Volgens de website moet het nieuwe vermogen de gouden tank in 3,7 seconden naar de 100 km/u brengen. Handig, want zo hoeven omstanders niet al te lang naar het eindresultaat te kijken.

Of je hem prachtig vindt of een absolute nachtmerrie op wielen, één ding staat vast: niemand zal deze G-Klasse over het hoofd zien. Dat weten we natuurlijk wel een beetje van de G63 van Joël Beukers. Alleen heeft die ook nog eens zes wielen.