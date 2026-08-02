Oei, aankomende creatie van Mansory wordt wel heel extreem

Met twee oud wordende auto's van bij elkaar nog geen 10.000 euro en een huurhuis is ondergetekende wellicht niet de juiste persoon om te raadplegen over rijkdom. Als ik het als buitenstaander echter goed begrijp, is ultieme rijkdom dat je altijd meer wil. In het geval van een Bugatti: de in oplage van 500 stuks gebouwde Chiron is eigenlijk niet speciaal genoeg voor de allerrijksten. Die kiezen liever voor een Mistral waarvan er maar 99 zijn en je nog meer geld voor hebt moeten betalen. Nog niet genoeg? Daar komt nu een oplossing voor.

Zoals gezegd zijn er maar 99 exemplaren van de Bugatti W16 Mistral en het is een soort laatste adem voor het W16-tijdperk geworden. Met terugwerkende kracht zelfs een soort uitzwaaimodel voor VAG als eigenaar van het merk. Het is ook de eerste keer dat een Chiron-basis zonder dak uitgebracht werd. Kortom: die 99 exemplaren kosten een fortuin, houden hun waarde waarschijnlijk wel en kunnen tot in de treurnis worden gepersonaliseerd. Al beperkt zich dat toch enigszins tot het koetswerk wat Bugatti voor je bedacht heeft.

Mansory Mistral op komst

Een tijdje geleden leek er een oplossing te komen in de vorm van een Mansory-achtige bodykit voor een Mistral. Dit bleek volgens The Supercar Blog echter om een render dan wel AI-plaatje te gaan. Toch kwam het idee niet helemaal uit de lucht vallen. Het blijkt dat Mansory echt bezig is met de Mistral, alleen mochten we dat officieel nog niet weten. Het komt aan het licht in een video van Mark McCann waarin de autocoureur zijn eigen Bugatti Veyron met Mansory-verfraaiingen naar het hoofdkwartier brengt. En ook al is Kourosh Mansory er niet vies van om controversieel te zijn met zijn auto's, de grote baas is wel zo vriendelijk om mensen rondleidingen te geven in hun Duitse hoofdkwartier.

Terwijl McCann eigenlijk naar een designer toe wil lopen die aan het tekenen is, valt op dat er op de achtergrond een whiteboard met tekeningen hangt. Waaronder een 3D-schets van, jawel, een Bugatti Mistral met heftige aerodynamica. Niet in de laatste plaats een grote spoiler. Waardoor je dus kan concluderen dat Mistral-eigenaren bij Mansory mogen aankloppen voor een bodykit, te zijner tijd. Oei.

Waar Mansory vooral bekend staat om Rolls-Royces en Ferrari's, is het merk absoluut niet vies van hun producten aanbieden op veel exclusiever en duurder spul. En het ergste? Het lijkt te werken. In de wereld van rijkdom betekent Mansory dat je nog een stapje verder bent gegaan dan je al peperdure Bugatti laat zien. Net als bij de Koenigsegg Jesko zou er dus best markt voor kunnen zijn.

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