Marechaussee pakt gestolen 911 GT3 bij de grens

We schreven gisteren over een Brabus GLS met valse kentekenplaten die van de weg werd geplukt, nu is er een 911 GT3 zónder kentekenplaten van de weg gehaald.

In principe was dat gewoon legaal, want de auto reed op een trailer vanuit Duitsland de grens over. Toch besloot de Marechaussee de auto aan een nadere inspectie te onderwerpen. Ze vonden een oude Mercedes ML met een dure 992 GT3 namelijk een opvallende combinatie.

Gestolen Porsche

De achterdocht van de Marechaussee bleek niet onterecht. De Porsche stond namelijk gesignaleerd als gestolen in Duitsland. Iemand reed dus vrolijk met een gejatte Porsche over de grens op een open trailer. Als het een gesloten trailer was geweest, waren ze er waarschijnlijk mee weg gekomen…

Dit speelde zich vorige week dinsdag al af, maar nu deelt de Marechaussee het verhaal op Instagram. Ze kunnen melden dat de auto inmiddels weer terug is bij de rechtmatige eigenaar. De zaak zal verder onderzocht worden in Duitsland.

Zo goed als nieuw

Het gaat overigens om een 992.2 GT3, die pas sinds medio 2025 geleverd wordt. Deze auto moet dus zo goed als nieuw zijn. In Duitsland is de GT3 ietsje goedkoper dan in Nederland, maar we praten nog steeds over een auto met een nieuwprijs van minimaal €209.000. De Marechaussee heeft dus puik werk geleverd door deze auto te onderscheppen.

