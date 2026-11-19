Marktplaats staat boordevol met auto-occasions voor iedere Nederlander. Twijfel je nog tussen kopen en leasen? Dan kan je nu vanaf nu ook terecht op Marktplaats!

Marktplaats slaat namelijk de handen ineen met leasereus Ayvens. Daardoor staan duizenden tweedehands leaseauto's voortaan op het koop- en verkoopplatform. Gezien de populariteit van leasen is dit een fijne toevoeging aan Marktplaats.

Er belooft keuze genoeg te zijn. Door de samenwerking komen maandelijks zo'n 8.000 tot 10.000 lease-occasions van Ayvens en haar aangesloten dealerpartners direct op Marktplaats te staan. Het grote voordeel van deze aanpak is dat je het gemak van online leasen combineert met de zekerheid van een fysieke dealer in de buurt: je kunt de auto dus gewoon eerst in het echt bekijken en een proefrit maken voordat je een contract tekent.

Waarom kiezen Nederlanders voor een leaseauto?

Leasen heeft een aantal voordelen ten opzichte van een auto kopen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meteen een hoop geld aftikken. Uit cijfers van beide partijen blijkt dat bijna de helft van de particuliere leaserijders (ongeveer 49 procent) het in één keer kopen van een auto simpelweg te duur vindt. Daarnaast kiest een vrijwel even grote groep voor lease om van het onderhoudsgedoe af te zijn, terwijl 44 procent vooral de onvoorspelbare kosten van eigen autobezit wil vermijden.

Is leasen dan ook goedkoper? Dat ligt er maar net aan in welk segment je zoekt en hoeveel pech je hebt met je auto. Ayvens weet wel wat je gemiddeld kwijt bent aan een leenauto. De gemiddelde cataloguswaarde van een private leaseauto momenteel op 29.772 euro, met een gemiddeld maandbedrag van 429 euro inclusief btw.

Populairste leaseauto’s

De Nederlandse leaseconsument kiest vooral kleine, zuinige stadsautootjes. De top vijf meest geleasede occasions bestaat uit de Toyota Aygo, Kia Picanto, Toyota Yaris, Opel Corsa en Hyundai i10. Toch is leasen niet alleen voor de stedeling of jonge hipster. Maar liefst 62 procent van de particuliere leaserijders woont buiten de grote steden. Ook qua leeftijd zijn het niet zozeer de twintigers die de kar trekken: de grootste groepen zitten in de leeftijdscategorie 46 tot en met 65 jaar (42 procent) en 31 tot en met 45 jaar (32 procent).

Dus, ga jij je volgende auto leasen of kopen op Marktplaats?

Foto: Toyota GR Supra Occasion Aankoopadvies