Het bekendste autobedrijf van Eindhoven gaat met Marktplaats in zee

Marktplaats wil serieuzer meespelen in het hogere segment van de occasionmarkt en haalt daarvoor een bekende naam binnen: House of Cars uit Eindhoven. De samenwerking moet het aanbod van premium- en performance auto’s flink opschroeven.

Volgens Marktplaats wordt er maandelijks meer dan 9 miljoen keer gezocht naar auto’s in het hogere segment. Denk aan sportieve modellen, luxe sedans en alles daar tussenin. Met zo’n 28.000 advertenties in die categorie is het platform al groot, maar met House of Cars erbij moet het aanbod niet alleen groter, maar ook consistenter en specialistischer worden.

Specialisatie

Autobedrijven kunnen al adverteren met hun dikbolides en zoals Marktplaats zelf aangeeft zijn er tienduizenden auto’s binnen deze categorie te vinden. De samenwerking tussen beide partijen is vooral buiten de handelssite interessant. Marktplaats en House of Cars gaan samen YouTube en TikTok-filmpjes maken om te laten zien wat er zoal komt kijken bij het kopen en verkopen van specialistische auto’s.

Voor wie House of Cars niet kent: het Eindhovense bedrijf heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gevestigde naam in de wereld van exclusieve en sportieve occasions. Het begon ooit met leuke Fordjes, maar inmiddels weten ze ook raad met supercars zoals Ferrari’s en Lambo’s. Ze zijn met name op sociale media bekend geworden door kekke filmpjes te schieten met betrekking tot het inkopen en taxeren van occasions. En als je interesse hebt hoe een haartransplantatie in zijn werk gaat, dan kun je de Instagram van de oprichter van House of Cars volgen. Wat dat betreft zijn de Brabanders van alle markten thuis.

Voor Marktplaats betekent de samenwerking ook een imagoboost. Onterecht zien sommigen de handelssite nog als een plek waar je een Opel Corsa van 5.000 euro kunt kopen. Maar op het gebied van auto’s wil Marktplaats laten zien dat ze op een serieuze doelgroep mikken, bijvoorbeeld een doelgroep met diepe zakken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover