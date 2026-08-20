Marshals van Zandvoort rijden dit weekend in dikke Audi RS5’s

Marshal zijn is niet altijd even leuk en makkelijk. En je krijgt er niet eens voor betaald… Maar dit weekend hebben de marshals op Zandvoort toch een leuk voordeeltje: ze krijgen de beschikking over een vloot met dikke Audi’s.

Audi Nederland stelt zes auto’s ter beschikking, waaronder drie exemplaren van de gloednieuwe Audi RS5. Het is helemaal geen straf om daarin te rijden, met 639 pk uit een combinatie van een V6 en een elektromotor. En het is ook gewoon een dikke bak om te zien. Want wie houdt er nou niet van brede heupen?

F1-livery

Speciaal voor de Dutch Grand Prix zijn de auto’s uitgedost in een speciale livery, geïnspireerd op de F1-auto’s van Audi. Één RS5 is uitgerust in rood met wit, de andere twee in grijs met rood. Uiteraard mogen de benodigde zwaailichten niet ontbreken.











Het zijn vooral de RS5’s die de show stelen, maar daarnaast levert Audi ook nog drie Q5 e-hybrids als Medical Car. Er is natuurlijk al een Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door als Medical Car, maar deze Audi’s zullen ook bijspringen indien nodig. Een van de Q5’s is speciaal bestemd voor de Porsche Supercup.

Koop dan!

Dit is leuk voor de marshals en voor Audi is het natuurlijk een mooie manier om het merk en specifiek de RS5 nog eens extra in het zonnetje te zetten. Zoals we al eens eerder schreven zou de RS5 wel eens een succesje kunnen worden in ons land. Nederlanders zijn sowieso niet vies van dikke Audi’s en de RS5 is dankzij zijn stekker gewoon een goede deal. Met een vanafprijs van € 122.400 is de RS5 Avant ruim 47 mille goedkoper dan een M3 Touring. Dus waarschijnlijk gaan we deze auto ook nog vaak buiten het circuit zien.

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