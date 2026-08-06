Ook Mart Hoogkamer gaat voor deze dikke BMW

BN'ers hebben soms opvallend dezelfde smaak als het op auto's aankomt. Dat blijkt maar weer eens uit de nieuwste aanwinst van Mart Hoogkamer. Nog geen week nadat Andy van der Meijde zijn nieuwe BMW 7 Serie in ontvangst nam, verschijnt Mart met praktisch dezelfde auto op de stoep. En dan bedoel ik ook écht bijna dezelfde.

Bijna hetzelfde kenteken

Mart Hoogkamer mag zichzelf de trotse eigenaar van een BMW M760e noemen. En net als Andy van der Meijde koos hij voor de plug-in hybride topversie van de 7 Serie, goed voor 571 pk en 800 Nm dankzij de bekende BMW-zespitter in combinatie met wat elektrohulp. Daarmee doet de Bimmer een sprint naar 100 km/u in 4,3 seconden. Vroeger stond er nog een V12 bovenaan het 7 Serie-gamma, maar helaas... Tijden veranderen.

Naast het uiterlijk van de auto's zijn ook de kenteken nagenoeg hetzelfde. De BMW van Andy draagt KSF-11-R, terwijl die van Mart is voorzien van KSF-34-R. Dat betekent dat de auto's vrijwel direct na elkaar op kenteken zijn gezet. De kans is groot dat ze zelfs uit dezelfde levering afkomstig zijn.

Dezelfde tuner

Niet alleen de basisauto is identiek, ook de aankleding komt uit exact dezelfde hoek. Want net als Andy liet Mart zijn M760e namelijk voorzien van een bodykit van Larte Design. Dat betekent onder andere een carbon motorkap, een dikke splitter, een spoiler en een diffuser met F1-achtige remlichten. Subtiel is anders, maar daar ligt waarschijnlijk ook niet de doelgroep.

Toeval?

Dat twee BN'ers dezelfde BMW kopen is al opvallend. Dat ze vervolgens allebei kiezen voor exact dezelfde Larte Design-bodykit én auto's met bijna opeenvolgende kentekens rijden, maakt het wel heel toevallig. Misschien hebben ze dezelfde smaak. Of misschien is de BMW M760e met Larte-bodykit gewoon de nieuwe favoriete patserbak van bekend Nederland.

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