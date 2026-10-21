Legendarische oud F1-coureur brengt zijn ultieme 911 uit

Martin Brundle heeft in zijn carrière heel wat bijzondere auto’s bestuurd. De Brit reed in de Formule 1, won de 24 uur van Le Mans en is tegenwoordig vooral bekend als commentator bij Sky Sports tijdens de F1. Toch ontbreekt er nog iets op zijn cv: een eigen, speciaal ontwikkelde Porsche 911. Tadaa!

Gunther Werks presenteert de Brundle Edition Turbo, een exclusieve creatie waarvan slechts vijf exemplaren worden gebouwd. Het Amerikaanse bedrijf staat bekend om zijn ingrijpend verbouwde Porsche 911’s van de 993-generatie. Ook deze Brundle Edition is gebaseerd op een luchtgekoelde 911. Het uiterlijk staat volledig in het teken van de racecarrière van Brundle. Geinig gedaan.

860 pk uit een luchtgekoelde zescilinder

Achterin ligt een luchtgekoelde zescilinder boxermotor met een inhoud van 4.0 liter. Het blok is goed voor 860 pk en 827 Nm koppel. Al die power gaat via een handgeschakelde zesversnellingsbak naar de achterwielen.

De Brundle Edition krijgt een op maat ontwikkelde wielophanging met dubbele draagarmen en een lekker stevig afgesteld chassis. Martin Brundle heeft zelf meegewerkt aan de ontwikkeling van de rijmodi Sport en Track. Een verstelbare achtervleugel, aerodynamische vinnen aan de voorzijde en een krachtig Brembo CCMR-remsysteem moeten de auto ook op het circuit in bedwang houden.

De helm van Brundle als inspiratie

Het ontwerp komt voor een belangrijk deel op naam van Charlie Brundle, de dochter van Martin. Zij deed ervaring op bij onder meer McLaren Automotive, Aston Martin en Jaguar Land Rover. Voor deze speciale Porsche liet ze zich inspireren door de iconische helmkleuren van haar vader. Schattig.

De carrosserie heeft een handgeschilderde parelmoerlak in twee tinten. Die kleuren lopen door in het interieur, terwijl subtiele verwijzingen naar Martins racecarrière op verschillende plekken zijn verstopt. Denk aan een persoonlijk monogram op de hoofdsteunen, gesigneerde delen van het dashboard en speciale dorpellijsten.

Op het dashboard staat een uitspraak die Brundle typeert: ‘The most important bit of the car is the nut holding the steering wheel.’ Geef maar toe. Dat las je met de stem van Brundle in je hoofd.

Slechts vijf exemplaren

De Porsche krijgt unieke gesmede magnesium wielen, aangepaste verlichting en speciale belettering op de achterzijde. Iedere koper ontvangt bovendien een Bell HP77-helm, uitgevoerd in dezelfde kleuren als de auto. Brundle zet er persoonlijk zijn handtekening op.

De Brundle Edition Turbo maakt zijn publieke debuut tijdens het prestigieuze Concours at Wynn Las Vegas. Wat de vijf exemplaren moeten kosten, is nog niet bekendgemaakt. Allemaal leuk en aardig. Maar wij willen een Gijs van Lennep-editie. Komt die ook?

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