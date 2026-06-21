Zó gaat Maserati de volgende supercar weer begeerlijk maken

Maserati komt over als een zinkend schip. Een tijdje geleden wist Wouter goed te verwoorden in welk drijfzand het merk zich bevindt. Het merk is op papier alles wat de petrolhead zou wensen anno 2026 en toch is niks dan barslechte verkopen en rode cijfers wat de klok slaat. Een nieuw prestigeproject gaat proberen orde op zaken te stellen en Maserati lijkt te reageren op de liefhebbers.

Er wordt nog veel met Alfa samengewerkt voor ultieme prestigeprojecten bij Maserati, onder de noemer Bottegafuoriserie. De man die daar alles overziet genaamd Cristiano Fiorio zegt tegen Autocar dat ze iets willen bouwen in de trend van de Alfa 33 Stradale, de nieuwe dan. Een retro-achtig project dat vrij gelimiteerd gebouwd gaat worden, maar weer even moet laten zien dat Maserati het nog steeds kan. Aan de basis van dit project ligt naar alle waarschijnlijkheid gewoon de Nettuno V6 uit de GranTurismo en MCPura, dus de terugkeer van de glorieuze V8 kan het merk helaas niet garanderen.

GT... met handbak!

Het wordt ook geen Alfa 33-kloon. De insteek voor de nieuwe Maserati van de bespoke-afdeling lijkt een GT-sportauto met de motor voorin te worden. Dat maakt een keuze die Maserati graag wil maken iets bijzonderder. Het merk denkt namelijk dat liefhebbers weer kunnen genieten van een Maserati als je er een handbak in stopt. Het is nog niet bevestigd, maar volgens Fiorio 'moeten we gewoon een handbak hebben'. Hij benadrukt namelijk dat klanten toch vaak voor Maserati kiezen vanwege de 'klassieke' insteek. De Nettuno V6 is één van de weinige moderne, voor Euro 7-goedgekeurde zescilinders die zonder hybride-spul werken. Daar past een handbak perfect bij.

De geschiedenis rondom een lekkere GT van Maserati lijkt zich ook te herhalen in het feit dat Alfa ook een versie wil van dit idee. Een soort GranTurismo en 8C Competizione, dus. De CEO van Maserati én Alfa benadrukt dat beide merken er brood in zien, maar ook dat hij vrij zeker weet dat de creatie de Nettuno V6 gaat gebruiken. Die motor met een handbak kan wel eens een mooie combinatie gaan worden.

De baas van engineering bij Maserati, Davide Danesin, zegt dat een handbak inderdaad logisch voelt. Het past volgens hem perfect bij de klassieke, mechanische insteek van een Maserati-sportauto. Wel benadrukt Danesin dat hij nog steeds denkt dat het grote publiek eerder kiest voor de automaat, waardoor de handbak enkel werkt bij een prestigeproject op lage volumes. Verwacht dus geen handgeschakelde MCPura in de toekomst.

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