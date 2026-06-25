Maserati strooit met korting, gaan ze nu wél auto's verkopen?

De Maserati-verkopen zijn niet om over naar huis te schrijven in Nederland. Ze hebben dit jaar welgeteld drie auto’s verkocht in ons land. Zelfs de Maserati Grecale – wat een beetje het volumemodel zou moeten zijn – loopt voor geen meter.

Grecale

De Grecale heeft echter een facelift gekregen en Maserati heeft besloten om de auto goedkoper te maken. Je moet wat. De Grecale is nu al te krijgen vanaf € 99.400. Eerst moest je minstens € 110.650 aftikken. Je krijgt dus maar liefst € 11.250 korting.

Voor dat bedrag heb je de elektrische versie, de Folgore dus. Deze auto heeft 550 pk en 590 kilometer range. Dat is 10 kilometer meer dan de pre-faceliftversie. Dus je krijgt gewoon meer range voor minder geld. Verder heeft de Grecale een vernieuwde snuit, met meer zwart. Of dat een verbetering is, laten we even in het midden.

Toch liever een verbrandingsmotor in je Grecale? Dat kan ook nog steeds. Voor € 124.750 heb je een vierpitter met 300 pk. Maar ja, dan kun je beter gewoon elektrisch gaan. Het wordt pas echt leuk bij de V6. Voor de Trofeo met 530 pk moet je € 198.050 aftikken. Dat is even slikken, maar het goede nieuws is dat er ook nog een goedkopere V6 met 390 pk komt. Daar hebben we alleen de prijs nog niet van.

GranTurismo

De GranTurismo Folgore is wat minder relevant dan de Grecale, maar ook deze auto is flink in prijs verlaagd. Die heb je nu voor € 159.900, waar dat eerst € 199.300 was. Dat is bijna 40 mille korting! Het prijsverschil met de V6 is alleen maar groter geworden, want die zijn juist ietsje duurder geworden met de facelift. Voor de normale GranTurismo V6 met 490 pk betaal je € 218.400, voor de Trofeo met 590 pk maar liefst € 258.300.

Of deze prijsverlagingen de Maserati-verkopen een boost gaat geven? De GranTurismo is nog steeds vrij kansloos, maar voor de Grecale zou er toch nog wel potentie moeten zijn. We vrezen echter dat iedereen die een elektrische SUV wil van een sportwagenmerk gewoon een Porsche Macan koopt. Voor € 96.701 heb je een Macan 4S met 516 pk en 611 kilometer range. Toch is de Grecale het overwegen waard. Je hebt iets minder range, maar wel meer vermogen. Belangrijker nog: het is eens wat anders dan zo’n afgezaagde Porsche. En het zou zonde zijn als het merk Maserati verdwijnt. Dus mensen, koop allemaal een Grecale!

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