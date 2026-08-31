Je schrikt je kapot als je de prijs ziet van deze Italiaanse schone

Maserati is tegenwoordig onder andere in Breda te vinden. In een glimmende showroom staan ook wat voorraadmodellen en eentje daarvan is deze prachtige GranTurismo. Maar als je de prijs ziet schrik je toch even.

Nog niet zo gek lang geleden nam Louwman Exclusive afscheid van Maserati als merk. Tegenwoordig kun je bij Van Mossel Maserati terecht, met dealers in Breda en Amsterdam. De afgelopen maanden werden oud-klanten netjes geïnformeerd en zelfs uitgenodigd om een proefrit te komen maken in één van de beschikbare modellen. Mijn naam slingerde nog ergens in het klantenbestand, want ondergetekende heeft ook zo’n mooie uitnodiging ontvangen.

Onderdeel van de huidige line-up is onder andere de GranTurismo. Tegenwoordig ook verkrijgbaar als volledig elektrische auto. Dat laatste kan een hitje zijn in Nederland: lage BPM, goed laadnetwerk. Als Porsche Taycans kan slijten, dan kan Maserati toch ook wel de GT Folgore aan de man brengen? Helaas zullen we verkoopcijfers niet denderend zijn en dat heeft toch wel te maken met de prijs. Het zijn echt stevige prijskaartjes voor dit soort auto’s, de afschrijving zal er ook hard inhakken en dat maak het -helaas- geen interessante propositie.

Deze elektrische Folgore in kwestie staat te koop voor €264.116. Jawel, daar krijg je een hoop auto voor terug. Maar wat een geld hè. Het exemplaar staat bij Van Mossel Maserati Breda en heeft pas 15 kilometer op de teller. Het gaat om een GranTurismo Folgore AWD uit modeljaar 2026. Onder de lange motorkap ligt geen V6 of V8, maar een 92,5 kWh grote accu. Drie elektromotoren zorgen gezamenlijk voor maar liefst 829 pk en vierwielaandrijving.

De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 2,7 seconden en de topsnelheid ligt op een indrukwekkende 325 km/u. Indrukwekkende prestaties voor een elektrische auto, met name de hoge topsnelheid.

Heerlijke Italiaanse luxe

En dan hebben we het nog niet over de aankleding gehad. De auto is uitgevoerd in Blu Inchiostro, een donkerblauwe kleur uit het Fuoriserie-programma van Maserati. Het interieur is zwart leder en wie graag muziek luistert, krijgt een behoorlijk serieuze installatie mee: een Sonus Faber-systeem met maar liefst 19 luidsprekers.

Verder beschikt deze GranTurismo onder meer over 18-voudig elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, stoelventilatie, stoelverwarming, een alcantara hemelbekleding en luchtvering. Aan de uitrusting zal het niet liggen zullen we maar zeggen.

€264.116, serieus?

Toch blijft dat bedrag even slikken. €264.116 is een bedrag waarmee je in elk geval de exclusiviteit van de elektrische Maserati GranTurismo kunt waarborgen. Een waanzinnig mooie GT, maar voor een prijs waar veel mensen toch “Nee, bedankt” zullen zeggen.

Ook omdat het als EV geen baanbrekend technologisch geavanceerde machine is. Het opgegeven WLTP-bereik van 435 kilometer is anno 2026 niet meer indrukwekkend. Snelladen is met maximaal 270 kW echt wel prima, maar ook dit verzet niet de bakens.

Aan het uiterlijk en het interieur ligt het niet. De Maserati GranTurismo blijft een beauty. Virtueel shoppen doe je op Marktplaats.

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