Ferrari kan dit al jaren, doet Maserati het net zo goed?

Ferrari doet het al jaren met Tailor Made. Ik heb het over klanten eindeloos laten spelen met kleuren, materialen en details totdat er iets unieks ontstaat. Maserati heeft met Fuoriserie een vergelijkbaar programma in huis. En met deze GT2 Stradale “Tribute to MC12” laten de Italianen zien dat ze dat spelletje inmiddels verrassend goed beheersen.

Italianen zijn heersers van personalisatie. Er is een reden dat je voor een op maat gemaakt kostuum naar Napels gaat en dat Alcantara uit Italië komt. Hoewel personalisatie ook mogelijk is bij Duitse en Britse merken heeft dat Italiaans toch iets eigenwijs. Of het komt door ons eeuwige romantiseren van Italiaanse dingen. Want hoewel materiaal als Alcantara met Italië wordt geassocieerd met Italië, ligt de oorsprong van het materiaal in Japan. Ik dwaal af. Maar we blijven wel in Azië.

Deze specifieke Maserati GT2 Stradale Fuoriserie is gebouwd voor een vermogende Taiwanese verzamelaar, die samen met Maserati’s Centro Stile en het team in Modena tot in detail zijn droomauto heeft samengesteld. Het resultaat is een eerbetoon aan de legendarische MC12 .

Details, details, details

De basis is al niet misselijk is dus die GT2 Stradale, de meest hardcore straat-Maserati van dit moment. Onder de kap ligt de bekende Nettuno V6 met 640 pk, goed voor een 0-100 sprint in 2,8 seconden en een topsnelheid van ruim 320 km/u.

Door naar de specialisatie van Fuoriserie. De livery is een moderne interpretatie van Maserati’s raceverleden. Matte Digital Mint wordt gecombineerd met Nero Essenza en accenten in Giallo Avia Pervia. De kleuren zijn namelijk geïnspireerd op de iconische Vitaphone Racing MC12 GT1, die jarenlang domineerde in onder meer de 24 uur van Spa.

De drietanden op de carrosserie zijn uitgevoerd in glanzend geel, net als diverse accenten op de enorme achtervleugel van carbon. Voor het eerst op de GT2 Stradale zijn diverse aerodynamische onderdelen uitgevoerd in zichtbaar, hoogglans carbon. Denk aan luchtinlaten, vents en de achterzijde.

Binnenin werd gekozen voor zwart Alcantara , gele stiksels, racestoelen met vierpuntsgordels en een speciaal “Tribute to MC12”-plaatje.

De auto werd niet direct naar Taiwan verscheept, maar de eigenaar kwam juist naar Modena toe. Daar kreeg de koper bij aflevering een rondleiding, inclusief een fabrieksbezoek en toegang tot de Umberto Panini-collectie. Maserati heeft goed afgekeken hoe Ferrari zijn trouwe klanten verwend en nu doen ze in principe hetzelfde.

Nu is een Maserati GT2 Stradale al bijzonder en een exclusieve verschijning. Van zo’n Fuoriserie ga je helemaal geen tweede vinden.

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