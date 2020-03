Maserati MC20 maakt eerste kilometers op de weg

De Maserati MC20 mocht onder meer spelen in Milaan, waar de volgende foto’s zijn genomen.

Maserati heeft een setje vage foto’s gedeeld van de nieuwe MC20. Bewust natuurlijk, want de Italianen willen nog niet teveel weggeven van hun kersverse sportwagen. De foto’s zijn genomen tijdens een testroute die werd gereden met een prototype.

Milaan

Het prototype maakte zijn kilometers in Milaan. De foto’s zijn genomen op het Piazza degli Affari. Het is het begin van een periode van weg- en circuittests. Milaan was niet de enige stad die Maserati met de MC20 heeft aangedaan.

Met dit prototype zijn deze week de nodige kilometers gemaakt. Maserati heeft niet bekendgemaakt welke andere locaties aangedaan zijn, maar het is de bedoeling dat de auto op eigen kracht terugkeert naar de fabriek in Modena.

Testen

Met de testkilometers wil de Italiaanse autofabrikant data vergaren met betrekking tot de setup van de auto. Hoe presteert de MC20 in koude of warme omstandigheden, hoe voelt de ophanging aan. Vraagstukken waar Maserati met deze testperiode antwoord op wil vinden.

MC

Het is voor het eerst dat Maserati de benaming ‘MC’ afstoft. De legendarische MC12 zag alweer 15 jaar geleden het licht. In de tussentijd is er geen model gekomen die de befaamde twee letters mocht draaien.