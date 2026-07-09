Deze gedurfde stap van Maserati gaat serieus geld kosten

Racen. Het is zo’n heerlijk romantisch idee. Tot je de rekening ziet. Maserati heeft blijkbaar genoeg pecunia’s om zich met deze dure hobby bezig te houden.

Op het Goodwood Festival of Speed geeft het merk een voorproefje van Project GT4. Een gloednieuwe volbloed raceauto gebaseerd op de GranTurismo. Het hele idee is natuurlijk om de raceheritage van stal te halen, met als ultiem doel meer verkopen voor de straatauto’s. Race on sunday, sell on monday yada yada.

De Maserati Project GT4 moet in 2028 daadwerkelijk op de grid staan. Die kruisbestuiving tussen straat en racerij is iets waar het merk historisch gezien sterk in is. Denk aan de gloriedagen met de MC12, waarmee Maserati begin deze eeuw complete GT1-seizoenen domineerde.

Project GT4 moet die lijn doortrekken. Niet als halo-hypercar voor miljardairs met tijd over (hoi MCXtrema), maar als een relatief ‘toegankelijke’ raceauto voor klantenteams.

Bekende basis

Onderhuids leunt Project GT4 stevig op de GranTurismo. De 3.0 liter V6 Nettuno-motor blijft de basis. In race-trim praat je over meer dan 700 pk potentie, al zal de uiteindelijke GT4-specificatie natuurlijk netjes binnen de Balance of Performance (BoP) moeten blijven.

De auto is flink afgeslankt, zo’n 400 kilo wisten ze te schrappen. De race-GranTurismo is achterwiel aangedreven en heeft, als je naar het interieur kijkt, nog weinig met de luxe en comfortabele GT-straatauto te maken. Technisch zijn er, naast de motor, genoeg overeenkomsten. Om kosten en onderhoud enigszins binnen de perken te houden is gekozen voor de bekende basis.

Racen als marketingmachine

Maserati viert 100 jaar in de autosport. Dan kun je een leuk persbericht de deur uitsturen en blikken op het verleden, maar dat is flauw. Dus kwam er een GT4-project, een speciale livery met honderd drietanden en een duidelijke boodschap dat Maserati thuishoort op het circuit in competitieverband. Als Maserati daadwerkelijk met fabrieksteams weer gaat racen is dat een serieuze kostenpost.

Respect dat Italianen het toch aandurven om deze stap te maken. Het is nu niet zo dat het ontzettend lekker gaat met de verkopen. De meeste merken bezuinigen juist als de verkopen tegenvallen. In Italië niet. Dan gaan ze lekker racen. De dood of de gladiolen, wat een heerlijke cultuur is het ook.

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