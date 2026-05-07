Maserati doet geheimzinnig over iets doodnormaals

De hoop van het geliefde merk hangt compleet af van de modellen die je nu al kent. Dus doe het er maar mee.

Ren naar de showroom. Asjeblieft. Deze paniek zal de Italiaanse autofabrikant natuurlijk nooit uitspreken, maar feit is dat het al een tijd niet lekker gaat met Maserati. In een ultieme poging de aandacht van het journaille te grijpen deelt het merk wat plaatjes van bestaande modellen met camouflage.

Zonder enige vorm van context. Behalve dat Maserati druk is met het doorontwikkelen van de modellen GranTurismo, GranCabrio en de Grecale. De foto’s zijn genomen in Modena, waar natuurlijk het hart van het Italiaanse merk zit. Vanuit de historische fabriek in Viale Ciro Menotti rollen de Masers van de band.

Testing..

In de eigen Italiaanse omgeving testen engineers de modellen. Net als Ferrari dat doet in Maranello. Lekker in de achtertuin, op basis van een gevarieerde route. Door het centrum van Modena, de heuvelachtige B-wegen en natuurlijk de nodige snelwegen. Een beetje hilarisch is het wel. De foto's zijn aangeleverd door Maserati, maar enigszins bewogen genomen om het effect neer te zetten dat ze stiekem genomen zijn. Yeah right.

Het is doodnormaal dat autofabrikanten (nieuwe) modellen testen met camouflage. Steeds vaker delen merken kiekjes met de media hoe die tests verlopen, zo nu ook Maserati. Maar in het geval van dit prachtige Italiaanse merk voelt het toch wat summier. Gaan we nou geheimzinnig doen over aanstaande facelifts? Het zijn immers geen loeihete nieuwe auto’s, maar updates voor bestaande modellen die we al kennen.

Waar je naar kijkt zijn voorlopers van toekomstige facelifts die op de planning staan voor de GranTurismo, GranCabrio en de Grecale. Wat voor spectaculairs kunnen we verwachten qua motoren? Wat zijn eventuele baanbrekende vernieuwingen die in de pijplijn zitten voor deze vernieuwde modellen? Het antwoord zal waarschijnlijk alles behalve spectaculair zijn en dat wringt toch een beetje.

Wat Maserati nodig heeft zijn kopers. Voor de GranTurismo, GranCabrio, Grecale en natuurlijk de MCPura. Laatstgenoemde model was recent nog in handen van Wouter en die was wel te spreken over de gevleugelde supercar uit Modena. Ze kunnen het wel, goede auto’s bouwen. Nu nog de kopers zien te vinden.