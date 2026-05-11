Blijf weg van deze wegen tijdens het Hemelvaartweekend, ik herhaal..

Hemelvaart staat voor de deur. Naast dat dit een uiterst belangrijke feestdag is, gaan we er ook massaal op uit. Het laatste wat je wil is achteraan aansluiten in de file.

De weersvoorspelling voor het weekend ziet er niet rooskleurig uit. Maar de ijvige Nederlander zal echt wel de deur uitgaan. Of het nu is naar een bestemming in het binnenland, of ergens over de grens.

De dames und heren van de website Wegenvignetten hebben alvast uitgestippeld waar jij drukte kunt verwachten. Ze verwachten, ondanks het minder weer, ouderwetse drukte op de weg.

Het Hemelvaartsweekend begint donderdag, maar een dag eerder stappen de eerste Hollanders al in de wagen. De eerste golf vakantieverkeer komt naar verwachting halverwege de middag op gang.

Vorig jaar stond er op de woensdag vóór Hemelvaart rond etenstijd bijna 1.000 kilometer file. Geen tikfout. Dat was toen zelfs de op twee na drukste avondspits van het jaar. En alles wijst erop dat we dit kunstje in 2026 gewoon opnieuw gaan doen.

DRUK

Wat Hemelvaart zo’n verkeersdrama maakt, is de combinatie van verschillende soorten weggebruikers. Weekendgangers, dagjesmensen, buitenlandse bezoekers en natuurlijk de klassieke “we gaan toch nog even weg”-beslissers. Gooi daar wat wegwerkzaamheden bij en je hebt een recept voor klassieke files.

Blijf weg van..

Er zijn een paar trajecten waar je dit weekend beter met een grote boog omheen rijdt. Of je moet van filerijden houden, maar dat lijkt ons sterk. Dikke kans dat je er toch moet zijn, maar nu weet je in elk geval wat je kunt verwachten.

De grootste boosdoener is de A12 tussen Moordrecht en Woerden richting Utrecht. Die gaat namelijk grotendeels dicht van woensdagavond tot maandagochtend. Want wegwerkzaamheden zijn het leukste in weekenden dat iedereen op pad gaat. Vooral verkeer vanuit Den Haag en Rotterdam richting het midden en oosten van het land gaat dit voelen.

Ook rond Amsterdam wordt het gezellig. De A4 en A10 Zuid liggen op de schop vanwege het Zuidasdok-project. Minder rijstroken én minder treinen richting station Amsterdam Zuid.

Verder is de A27 tussen Utrecht en Breda een klassieker die ook dit jaar weer in de top staat. Voeg daar afsluitingen aan toe en je weet dat het feest compleet is. Richting Duitsland is de A12 bij Arnhem een aandachtspunt, mede door afrondende werkzaamheden aan de IJsselbrug.

En denk je slim te zijn door richting België te rijden? Think again. Rond Antwerpen en Brussel en op de E40 richting de kust wordt het eveneens dringen geblazen.

Dit jaar lijkt de auto nog populairder als vervoermiddel. Iets met kerosine, dure vliegtickets en minder vluchten. Dat resulteert in meer verkeer richting België, Duitsland en Frankrijk. Maar ook Oostenrijk en Italië blijven geliefde klassiekers voor wie iets verder wil rijden.

Wat kun je doen?

Heel simpel: vermijd woensdagmiddag als de pest. Lukt dat niet? Check dan vlak voor vertrek je route en kijk waar de werkzaamheden zitten. Een beetje voorbereiding kan je je uren ellende schelen. En misschien nog wel de beste tip: vertrek vroeg. Héél vroeg. Of juist laat. Alles behalve precies op hetzelfde moment als de rest van Nederland. U bent gewaarschuwd.

Foto: BMW-combo in de file, gespot door @nicksnut