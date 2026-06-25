Nieuwe standaard maakt van echte solid-state nog meer toekomstmuziek

We worden gebombardeerd met nieuws over de wel of niet startende massaproductie van solid-state batterijen. De ene fabrikant zou er al mee bezig zijn, terwijl experts blijven claimen dat het helemaal nog niet mogelijk is. Een nieuwe standaard moet eindelijk duidelijkheid gaan scheppen.

Solid-state blijkt niet altijd echte solid-state

Je verwacht het misschien niet, maar als het aankomt op solid-state batterijen bestaat er niet echt een keiharde standaard waar producenten zich aan moeten houden om een accucel ook daadwerkelijk als 'solid-state' te mogen bestempelen. De aanname was dat 'solid' in de naam ook daadwerkelijk stond voor solide en dus droog. De solid-state wordt ook wel eens 'drogestofaccu' genoemd. En dat doen we niet omdat er een vloeibaar elektrolyt in zit. Maar daar dachten bepaalde fabrikanten blijkbaar anders over.

China voert daarom vanaf 1 juli een nieuwe standaard in waarin de chemische samenstelling aan banden wordt gelegd. Vanaf dat moment mogen solid-state batterijen alleen de naam krijgen als ze minder dan 5 procent vloeistof bevatten. Tot 20 procent vloeistof mag een hybride accu heten en daarboven is het business as usual.

Aanpassen kost tijd en heel veel geld

De nieuwe standaard zorgt nogal voor wat problemen bij grote accufabrikanten CATL en BYD. Hun beoogde massaproductielijnen van zogenaamde solid-states blijkt nog helemaal niet geschikt om aan de standaard te voldoen. Om dat wel zo ver te krijgen moet er nog eens 7,7 miljard euro in geïnvesteerd worden.

Het euvel zit hem erin dat het aanpassen van conventionele productielijnen voor de huidige natte accucellen relatief eenvoudig aan te passen is om accucellen te produceren met een vochtgehalte tot 10 procent. Tot 1 juli zou dat dus onder de solid-state-vlag kunnen komen te hangen. Om tot onder de 5 procent te komen zijn ingrijpendere aanpassingen nodig, zoals compleet nieuwe machines.

Verwacht wordt dan ook dat de conventionele natte batterijen voorlopig nog wel even de dominante marktpositie zullen vasthouden. Ook wordt het voor ons iets makkelijker om daadwerkelijk vast te stellen wanneer een fabrikant het daadwerkelijk heeft over een solid state, of dat het eigenlijk gewoon een hybride batterij is.

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