Bugatti heeft de verleiding van het bouwen van een SUV voorlopig weten te weerstaan. Het had echter niet veel gescheeld of Bugatti had nu al een elektrische gezinsauto gehad volgens de huidige baas van het Franse hypercarmerk, Mate Rimac.

Rimac wordt aan de tand gevoeld in een interview met Classic Driver. Hij vertelt over hoe hij in de autowereld rolde via een elektrische BMW E30 323i. Nu staat hij aan het roer van Bugatti. Nog vrij vroeg in zijn aanstelling moest hij beslissen wat Bugatti zou gaan bouwen na de Chiron. Het werd gelukkig de Tourbillion, maar dat het heel anders kunnen lopen.

De Volkswagen AG-leiding was duidelijk tegen Rimac. "Het plan in die tijd klonk vanuit het huidige perspectief krankzinnig, maar de wereld was toen anders," vertelt Rimac. "Dus ik wil niet dat het lijkt alsof ze niet wisten wat ze deden; het was simpelweg een andere tijd. Ze wilden destijds een elektrische vierzits-SUV maken als opvolger van de Chiron."

Zo ver kwam de Bugatti SUV

Voor Rimac zelf hoefde dat avontuur niet zo nodig: "Dat klonk mij niet als een geweldig idee in de oren, maar goed, dat ben ik." Toch ging de machine even draaien. De plannen omvatten het herontwerpen van de elektrische aandrijflijn uit de Nevera om dienst te doen als het hart van de nieuwe super-SUV.

De VW Groep wilde de Bugatti op het gedeelde platform van modellen als de Cayenne, Bentayga en Q8/Urus zetten. Daar stak Rimac een stokje voor. "Bugatti is zo anders, je kunt dat platform niet gebruiken'', vindt Rimac. En daar liep het project spaak: ''En gloednieuw platform kost miljarden''. Daardoor was het project financieel ongezond, bleef goedkeuring vanuit de top uit en werd het project in de koelkast gezet.

Rimac haat moderne auto's

In de rest van het interview prijst Rimac zijn voorganger Piëch de hemel in en gaat wat dieper in op wat technische foefjes van de Chiron. Ook gaat hij even in op wat hij vindt van hedendaagse auto's. Hij steekt niet onder stoelen of banken moeite heeft met het huidige autolandschap. "Ik wordt er zo door verveeld. Ik bedoel, ik hou nog steeds van auto's, maar nieuwe auto's winden we niet meer op. Heel, heel erg weinig van ze.

Rimac vervolgt: ''Het gaat eigenlijk niet eens om de dingen waarvan je denkt dat het om draait, zoals vermogen. Het gaat om kleine dingen, zoals zien dat er passie achter zit. Vandaag de dag gaat het bij het rijden in auto's vooral om dingen die ik haat en die ik niet in mijn auto wil hebben. Zoals bijvoorbeeld dat gepiep voor de aandacht van de bestuurder... Dat zou je niet moeten worden opgedrongen.'' Vandaar dat Rimac zijn inspiratie haalt uit oude auto's. Hopelijk kijkt ie bij die oude auto's niet teveel naar hoge gezinsauto's waardoor er alsnog een Bugatti SUV komt.