Mate Rimac onthult: wij waren óók bezig met stuwraketten

Dacht je dat Elon Musk de enige was die zo gek is om op het idee te komen van stuwraketten op een auto? Dan heb je het mis! Mate Rimac zegt namelijk dat zij ook bezig waren met soortgelijke techniek.

Waar Porsche geen enkele interesse heeft om hun auto’s te laten vliegen, was dat bij Rimac anders. In een video op social media reageert Mate Rimac op de Tesla Roadster en doet hij een verrassende onthulling: Rimac was met iets soortgelijks bezig.

Dit is bijna moeilijk te geloven, maar we kennen Mate Rimac niet als een luchtfietser die van alles uit zijn duim zuigt. Hij laat documenten zien waaruit blijkt dat Rimac in 2020 bezig was met – jawel – cold gas thrusters. Deze zouden op de opvolger van de Rimac Nevera moeten komen. Want ja, je moet wat als je 0 naar 100 km/u in 1,8 seconden wil overtreffen. Mate Rimac beweert dat deze auto zelfs had moeten kunnen vliegen.

Stuwkraketten én ventilator

Naast stuwraketten moest de nieuwe Rimac ook een ventilator krijgen die de auto aan het asfalt vastzuigt. Net als het Multi-Mode Suctionsysteem van Tesla dus. Al waren ze daarmee sowieso niet de eerste. Gordon Murray introduceerde dit natuurlijk in jaren ’70 al in de Formule 1 en recent hebben we de Gordon Murray Automotive T.50 en de McMurtry Spéirling gezien.

Het lijkt erop dat de plannen niet verder zijn gekomen dan wat e-mailtjes, maar toch grappig dat Rimac 6 à 7 jaar geleden al over deze techniek aan het nadenken was. Uiteindelijk is de hele opvolger van de Rimac Nevera in de ijskast gezet en is het team zich gaan focussen op de V16 van de Bugatti Tourbillon. “Thank God,” voegt Rimac eraan toe. Dus het lijkt er niet op dat hij nog steeds ambities heeft om een elektrische hypercar met stuwraketten te maken.

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