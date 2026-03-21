Mate Rimac: ‘’Zonder de Nevera was er nu geen Bugatti meer’’

Wie had dat een jaar of twintig geleden gedacht: een volledig elektrische auto uit Kroatië die ook nog eens liefhebbers kan bekoren, houdt het meer dan 100 jaar oude Bugatti in leven. Zo is het volgens Mate Rimac toch gegaan. In een korte documentaire op YouTube vertelt Rimac over hoe een kapotte BMW heeft geleid tot het behoud van Bugatti.

De kans van slagen was zo goed als nul. Mate Rimac begon met een start-up in een land zonder auto-industrie, met twintigers zonder ervaring en nauwelijks geld. Na het ombouwen van een E30 M3 naar een EV en er wat records mee te hebben gepakt, groeide het bedrijf.

Na lang en hard werk en een conceptfase werd dan toch de eerste EV van Rimac geboren: de Nevera. Hiermee ontwikkelde Rimac ook meteen een nieuwe autosegment: de elektrische hypercar. Nu, wat jaren later, is Rimac samengevoegd met Bugatti en is de oprichter en naamgever ook de baas van Bugatti.

Geen Rimac? Geen Bugatti

Daarom beweert Mate Rimac: ‘’Dit hele bedrijf zou niet bestaan zonder de Nevera. Sterker nog, zonder de Nevera zou Bugatti denk ik niet meer bestaan. Ik weet zeker dat de Tourbillion er niet was geweest zonder de Nevera. Er zou geen automotive industrie in Kroatië zijn, dus het heeft het hele land veranderd.’’









Ook de rest van de auto-industrie geniet mee. ‘’De techniek van de Nevera nu in veel andere auto’s zit van veel andere automerken. Een auto die in zulke kleine aantallen is gebouwd heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel impact gehad op zoveel verschillende fronten’’, zegt Rimac.

De toekomst van Rimac

In de komende jaren hoopt hij nog veel mensen blij te maken en te houden met de Nevera. En daarna? ‘’Ik wil over een jaar of vijftig naar de Concours d’Elegance gaan en daar een Nevera zien die nog steeds gebruikt wordt, relevant en mooi is. Mensen moeten dan tegen elkaar zeggen ‘ah, herinner je je deze auto nog?’ en ‘weet je nog wat voor gekke dingen die gasten allemaal deden?’ en ‘kijk wat er van ze is geworden in vijftig jaar tijd’. Ik hoop dat we over vijftig jaar nog steeds bezig zijn en een sterk bedrijf hebben met geweldig producten. En dat allemaal dankzij de Nevera.’’

Mate Rimac denkt dan ook dat de Nevera ooit een klassieker zal worden. We gaan het meemaken. Bekijk hieronder de gehele prachtige short-docu met nog veel meer leuke quotes van de beste man.