Verstappen adviseerde Lambiase voor vertrek: ‘’Je moet het gewoon doen’’

Na meer dan tien jaar samenwerking komt er een einde aan het duo Verstappen-Lambiase . De twee leken vaker een getrouwd stel op de boordradio dan race-engineer en coureur. Juist dat maakt de samenwerking zo krachtig; de twee kunnen lezen en schrijven met elkaar. Maar nu gaan de wegen scheiden. Hoe is dat voor Max Verstappen?

Gisteren kregen we daar antwoord op. Verstappen zat toen voor een sponsoreventje in het theater met Viaplay. Zoals we de F1-coureur kennen, blijft hij er erg koeltjes onder. Hij benadrukt vooral hoe fijn het voor Lambiase is. Of het vertrek van Lambiase invloed heeft op Verstappens toekomst in de F1 heeft hij geen antwoord gegeven.

Verstappen begint met: "Weet je, ik heb een hele goede relatie met GP. We hebben het er samen over gehad en hij vertelde me wat het aanbod was. Toen heb ik ook gezegd: je zou stom zijn om het niet te doen. Voor hem is het een ongelofelijk bod, ook qua positie. En uiteindelijk denk je ook aan je familie en zekerheid in het leven. Dat zijn belangrijke dingen."

Voor de race-engineer was het dan weer belangrijk dat hij het zegen van Verstappen kreeg om naar McLaren te gaan: "Hij zei ook dat hij dat graag uit mijn mond wilde horen. Ik heb hem gezegd: je moet het gewoon doen." Verstappen kijkt dan ook met trots terug op de samenwerking. "Wij hebben alles al samen bereikt, en meerdere keren. We hebben heel veel gewonnen. Dat verandert niet’’, zegt de Nederlander.

Een tot ziens en geen afscheid?

Een Verstappen-Lambiase 2.0 sluit de F1-coureur niet uit: "We zijn allebei nog jong. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Misschien werk je ooit weer samen." Iedereen en z’n schoonmoeder weet dat Verstappen nog wel wat autosportdoelen op zijn bucketlist waardoor Lambiase wellicht ooit ook mee kan naar Le Mans of een andere langeafstandsrace.

Vervolgens vat Verstappen de situatie nog even treffend samen: "We zijn sowieso vrienden voor het leven. Dat maakt het allemaal een stuk minder zwaar. Iedereen heeft doelen en dromen, toch? Ik kan ook niet zeggen: nee, ik wil je hier houden. Uiteindelijk wil je toch ook doorgroeien. Iedereen heeft zijn eigen doelen in het leven."