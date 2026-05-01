Max Verstappen houdt niet van kietelen

Onze nationale raceheld Max Verstappen is niet onder de indruk van de regelwijzigingen in de Formule 1.

Na een grote gedwongen pauze strijkt het Formule 1 circus dit weekeinde neer in de Verenigde Staten van Amerika. Hoewel het allemaal ook in Miami nog afwachten is hoe en of alles doorgang kan vinden, is het wel de eerste race waar de recente regelwijzigingen van kracht worden. Goed nieuws voor Max Verstappen?

Niet onder de indruk

Bij onze staatsomroep de NOS kunnen we lezen wat onze Max er allemaal van vindt. Nou niet veel. Onze knuffelcoureur vindt de wijzigingen allemaal niet ver genoeg gaan. Sterker nog, hij noemt het een "kietel". In de aanloop naar de GP van dit weekeinde meldt hij dat dit de wereld volgens hem niet zal veranderen.

Vorige week kondigde de FIA aan de regels aan te passen om de sport veiliger te maken en de coureurs meer vrijheid te geven om volle bak gas te geven tijdens de kwalificatie. Zo probeert de autosportfederatie tegemoet te komen aan het gemor van zowel fans als de coureurs zelf. Verstappen stond vooraan om kritiek te uiten op de auto en het batterij managen.

Niet ver genoeg

Wat Verstappen betreft gaan de wijzigingen niet ver genoeg. Naar eigen zeggen waren de ontmoetingen met de Formule 1 en de Fia leuk en heeft iedereen zijn beste beentje voorgezet om iets te veranderen. Maar het is volgens hem nog niet wat er nodig is. Kortom de twijfels over zijn toekomst in de koningsklasse blijven bestaan. Zijn plezier moet ie tot die tijd maar halen uit andere bezigheden.