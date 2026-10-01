Max Verstappen zoekt z'n heil buiten de Formule 1: "kijken wat we kunnen bereiken"

Alsof Max Verstappen het nog niet druk genoeg heeft in de Formule 1 tot het einde van het jaar, laat hij nu weten dat hij ook buiten de koningsklasse nog wat uren in zijn GT-auto zal rondscheuren.

Met nog acht Formule 1-races verdeeld over drie maanden te gaan, vond Max Verstappen dat hij nog wel een gaatje overhad om zijn GT-team uit de brand te helpen. Nadat hij eerder dit jaar een enorm nieuw publiek naar de 24-uur van de Nürburgring wist te trekken, gaat hij datzelfde trucje nogmaals proberen bij de 6-uursrace van Portimão. De laatste endurance race van het GT World Challenge Europe vindt plaats in het weekend van 16 tot en met 18 oktober.

Zeven weekenden achter elkaar

De reden dat Verstappen wederom in de Mercedes-AMG GT3 stapt is niet helemaal vrijwillig. Doordat de race plaatsvindt in hetzelfde weekend als de laatste ronde van het WEC, zit zijn team met een tekort aan coureurs. Daniel Juncadella en Jules Gounon hebben verplichtingen in de WEC, waardoor alleen Chris Lulham en Max Verstappen overblijven om mee te doen in Portugal.

"Ik weet dat twee van mijn coureurs niet in de line-up zullen zitten, dus moeten twee andere coureurs het van hen overnemen", vertelde Verstappen aan de media. "Ik kijk ernaar uit. Het worden zeven drukke weken, maar we gaan het redden, en ik vind het sowieso leuk."

Doet Alonso ook mee?

Er is nog een gaatje voor een derde coureur. Dat reservestoeltje wordt in de wandelgangen al ingevuld door Fernando Alonso die eerder al iets liet vallen over een mogelijke samenwerking buiten de Formule 1 met Verstappen. Volgens de Spaanse coureur moeten we ons voorbereiden op wat verrassingen in de aankomende weken. Maar die komt blijkbaar niet in Portugal.

"Nee. Nee, hij rijdt niet met mij mee", verklaart Verstappen op navraag naar over de geruchten. "Ik weet dus niet wat hij daarmee bedoelt, maar nee. Wat mij betreft is alles duidelijk. We weten wat we willen doen. Natuurlijk had ik graag gezien dat mijn vaste coureurs hadden meegedaan, maar de kalender is hier en daar aangepast en dat is prima."

Als Verstappen het in de Portugese race net zo goed doet als tijdens de 24 uur van de Nürburgring, dan heeft hij een zeer reële kans op een overwinning. Mits de Mercedes geen roet in het eten gooit. De Limburger laat ook zijn kansen in de GT niet veel los. "Ik hou van Portimão. Ik ben graag in Portugal. Dus we gaan proberen een goed weekend te hebben."

“Het worden drukke zeven weken, maar we doen het en ik geniet er sowieso van. Laten we eens kijken wat we daar kunnen bereiken.”

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover