Verstappen mocht niet kwalificeren en dat is geen straf

Max Verstappen die níét in de auto stapt terwijl er gekwalificeerd wordt? Dat klinkt ongeveer net zo logisch als een frietzaak zonder mayo. Toch gebeurde het gewoon op de Nürburgring, en het werd nog bewust besloten ook.

Eigen team trapt op de rem

Tijdens het drukke Nürburgring-weekend met races, kwalificaties en alles erop en eraan, stond Verstappen opvallend genoeg aan de zijlijn bij de zogeheten Top Qualifying. Niet omdat hij geen zin had, maar omdat zijn team hem simpelweg niet liet rijden. Wat?

Ja, je leest het goed: Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen en alleskunner, werd vriendelijk doch dringend verzocht om even níét achter het stuur te kruipen. Volgens Verstappen zelf was dat geen probleem. Sterker nog, hij leek er vrij nuchter onder. Een poleposition klinkt leuk, maar bij een 24-uursrace kan het ook vooral… onhandig zijn.

Slimme truc tegen regeltjes

Waarom dan die keuze? Dat is vrij simpel: Balance of Performance. Dat zijn de regels die ervoor zorgen dat auto’s ongeveer gelijkwaardig presteren. Scoor jij veel beter dan de rest, dan loop je het risico dat de organisatie je auto vertraagt. En laat dat nou precies zijn wat het team wilde voorkomen.

Door Verstappen niet te laten knallen in de kwalificatie, bleef de auto een beetje onder de radar. Geen overdreven snelle rondes, geen strafmaatregelen. Gewoon slim spelen dus.

Van pole naar P39

Uiteindelijk pakte Thierry Vermeulen de pole voor de race, wat op papier natuurlijk top is. Verstappen zelf startte vanaf P5, maar echt feest werd het niet. Na een stevig duel vooraan ging het mis: schade, pitstop, en klaar. De Mercedes-AMG GT3 eindigde uiteindelijk ergens achterin het veld. Niet helemaal het sprookje dat je vooraf in gedachten hebt.

Maar hé, Verstappen leek er niet wakker van te liggen. Die keek vooral tevreden toe hoe zijn teamgenoot de pole pakte en zag het geheel als onderdeel van het grotere spel.