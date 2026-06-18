Max Verstappen de dupe? Red Bull eist opheldering van de FIA

De FIA heeft de eerste resultaten van het zogeheten ADUO-systeem gedeeld, en die hebben bij Red Bull Racing geleid tot totale verbijstering. Volgens de data van de autosportbond heeft Red Bull momenteel de sterkste verbrandingsmotor van het veld, waardoor zij géén extra updates krijgen. Nonsense, vindt Red Bull.

Voor wie de F1 niet op de voet volgt: ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) is een nieuw systeem waarmee de FIA hoopt, de teams dichtbij elkaar te houden. Motorfabrikanten die achterlopen krijgen wat extra ruimte in de financiën en ontwikkelingen aan de auto dan bij teams waar het goed gaat. Dit meet de FIA aan de hand van een analyse van de verbrandingsmotor.

De eerste meetperiode is na de Grand Prix van Canada verstreken en het resultaat is verbazingwekkend. Red Bull, het team dat nou niet per se de snelste auto van het veld lijkt te hebben, heeft de sterkste verbrandingsmotor en krijgt geen ruimte voor extra upgrades. Dat schoot bij Red Bull volledig in het verkeerde keelgat.

‘’Waar we absoluut een diepgaand gesprek over willen voeren met de FIA, is dat we geen enkele dataset zien die erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden bij Mercedes”, aldus een gefrustreerde Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing. Volgens Mekies sluiten de circuits waar Red Bull dit seizoen presteert naadloos aan bij hun eigen vermoeden: dat de verbrandingsmotor (ICE) juist nog tekortkomt.

Mekies zegt: ‘’Je gaat naar Canada, waar de gevoeligheid voor motorvermogen enorm hoog is, en we kwalificeren ons als zesde. Dan gaan we naar Monaco, waar motorvermogen nauwelijks een rol speelt, en we staan binnen vier honderdsten van pole-position. Vervolgens komen we in Barcelona, opnieuw een echt motorcircuit, en we kwalificeren ons wéér als zesde. Wij zien in onze eigen data werkelijk geen enkel scenario waarin we consequent bovenaan zouden staan.”

De verbijstering bij Max Verstappen en zijn team leidt tot actie. Red Bull heeft de FIA direct om een formele, diepgaande feitencheck gevraagd. Het team wil dat alle sensoren en datapunten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ze weigeren simpelweg te geloven dat hun kersverse Red Bull-Ford plofmotor de sterkste is.

Waarom kijkt de FIA alleen naar de verbrandingsmotor?

Het probleem zit hem in de basis van de ADUO-regels. Die zijn niet alleen door de FIA, maar ook door de teams opgesteld. Omdat 2026 een grote reset is geweest voor veel motorfabrikanten wilden de teams, de ADUO-regels niet te moeilijk maken. Ook Red Bull niet: ‘’Daar hebben we destijds allemaal mee ingestemd, daar ligt het probleem niet’’, zegt Mekies. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, werd er alleen naar de interne verbrandingsmotor gekeken.

De belangrijke elektrische kant wordt buiten de meting gehouden en daar wringt de schoen voor Red Bull. ‘’Je moet extreem zeker zijn van je zaak voordat je het dominante team extra ontwikkelingsruimte geeft en de jagers niet”, zegt Mekies fel. Hij doelt op Mercedes die volgens de ADUO-lijst achterlopen op Red Bull en dus ontwikkelingsruimte krijgen, terwijl ze wel vijf van de zes GP’s hebben gewonnen en nog iedere race pole-position hebben gepakt.