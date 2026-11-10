Max Verstappen erkent dat hij een zeldzame fout maakte in Brazilië

Als je vanaf de 21ste positie naar een tweede plek kunt rijden, zou je niet zeggen dat je fouten hebt gemaakt tijdens de race. Toch geeft Max Verstappen toe dat hij een fout maakte aan het begin van de race waar vooral hijzelf erg mee zit.

De rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zal nooit weggaan. De twee hebben elkaar zo hard bevochten waarna Verstappen op controversiële wijze met de titel er vandoor ging, dat er bij beide blijkbaar nog iets kietelt als bij elkaar in de buurt komen. Dat gebeurde afgelopen weekend op de startgrid van Interlagos in Sao Paulo in Brazilië. Verstappen startte vanaf plek 21 en Hamilton stond net voor hem op plek 20. De Limburger was er dan ook op gebrand om de Brit zo snel mogelijk in te halen, maar door een eigen fout lukte dat pas in de derde ronde.

'Had de koppeling verkeerd vast'

"Eerlijk gezegd reageerde ik erg traag bij de start omdat ik de koppeling verkeerd vasthield, dus moest ik heel snel reageren", vertelt Verstappen "Daardoor kwam ik traag weg, en dat was mijn fout. Daarna had ik ook nog een beetje pech in de eerste drie bochten, waar het net een verkeersopstopping was."

Verstappen had overigens heel goed door dat Hamilton veel sneller op gang was en van hem wegreed. "Lewis had trouwens een heel goede eerste ronde. Hij wist zich echt een weg te banen tussen die auto’s door, dus ik was een beetje teleurgesteld dat ik niet dezelfde vooruitgang kon boeken."

Vanaf de kant konden we zien dat Verstappen zich best goed een weg baande door het middenveld, maar zelf viel het hem pas na een ronde of twee op. Toen kwamen de intermediates onder zijn auto eindelijk op de juiste temperatuur en kon hij de grip en het vertrouwen vinden om er echt voor te gaan. "Binnen twee ronden vloog ik langs auto’s, bijna in elke bocht. Ik denk dat we veel meer grip dan de meeste auto’s in het middenveld hadden. Ik weet niet in welke ronde ik in de top 10 terechtkwam, maar het ging allemaal heel snel."

Interlagos ligt Verstappen

We kunnen er ook niet meer onderuit dat Interlagos wel een heel sterk circuit is voor Verstappen. De afgelopen drie races die hij daar verreed, startte hij ergens achterin om vervolgens op het podium te eindigen. Volgens de viervoudig wereldkampioen komt het vooral doordat het Braziliaanse asfalt het toelaat om meerdere racelijnen te rijden. Dat betekent meer inhaalopties.

"Op dit circuit kun je verschillende lijnen rijden, wat ik geweldig vind omdat het de race echt ten goede komt", verklaart hij. "Het is een goed circuit, zowel op droog als op nat wegdek, en dat zorgt echt voor meer inhaalmogelijkheden. Je moet je goed voelen in de auto. Je moet je op je gemak voelen om waarschijnlijk iets meer risico te kunnen nemen, en dat heeft hier voor mij behoorlijk goed gewerkt."

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