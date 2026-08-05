Max Verstappen gaat naar de NASCAR, teambaas bevestigt gesprekken

Uitstapjes naar de WEC, zeggen dat hij sowieso nog wel op Zandvoort blijft rijden in andere raceklassen en tegelijkertijd geen goed woord overhouden voor de Formule 1. Het lijkt erop dat Max Verstappen zich steeds meer buiten de koningsklasse oriënteert op kansen, maar de NASCAR hadden we niet verwacht.

Toch blijkt de viervoudig wereldkampioen ook hier mee bezig te zijn. Volgens eigenaar Justin Marks van Trackhouse, een team dat in de NASCAR en MotoGP racet, staat het ovaalracen zeker op de radar van Verstappen. De gesprekken om Max in een auto van het Amerikaanse team te krijgen, zijn volgens hem op gang gekomen doordat Red Bull een gezamenlijke sponsor is.

Project 91

Dat Verstappen überhaupt in een NASCAR-bak zou kunnen stappen, komt doordat Trackhouse een uniek testprogramma genaamd Project 91 heeft opgetuigd. Hierin kunnen mensen uit andere takken van sport ervaren hoe het is om in een Amerikaanse, vooral linksaf sturende racewagen te rijden en tegelijk daarin te kunnen bewijzen hoe goed ze zijn. Het zou de ideale springplank zijn voor iemand als Verstappen, geeft Marks toe in de podcast SPEED.

Maar hoewel er gesprekken geweest zijn, verwacht Marks niet dat Verstappen op korte termijn in zijn auto stapt. "Ze moeten daarvoor een andere motor in de F1-bolide leggen. Er zijn dingen zoals merkconflicten waar we tegenaan lopen", zegt hij grappend. "Maar Max is iemand die allerlei soorten races wil doen. Dus hoewel het moeilijk is om het nu gedaan te krijgen, denk ik niet dat we het idee helemaal moeten schrappen voor de toekomst."

Burgeroorlog

Daar heeft de man natuurlijk een punt, maar ook niet helemaal. Max rijdt namelijk in een Mercedes in de WEC, dat is nogal een merkconflict als je het over een zou hebben. Het probleem is dan ook meer dat het in Amerika iets gevoeliger ligt dat Max als coureur voor Ford in de F1 ineens in een Chevrolet stapt in de NASCAR. De twee extreem Amerikaanse merken zouden er waarschijnlijk een burgeroorlog over starten.

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