Een banaan kan de transfer van Verstappen naar McLaren mogelijk maken

Max Verstappen heeft een redelijk goed weekend achter de rug. Red Bull installeerde wat upgrades op de RB22 van de Limburger, waardoor hij ineens weer kon strijden voor de winst. Maar ondanks dit succes, is er nog steeds geen definitieve duidelijk over de toekomst van Max bij de renstal. Dus de geruchten blijven rondgaan, en teambaas Zak Brown van McLaren houdt de deur nog op een kiertje.

Na de GP van Oostenrijk werd Brown gevraagd of hij inderdaad bezig is met een mogelijke komst van Verstappen. Opmerkelijk genoeg ontweek hij een direct antwoord en gaf hij aan dat hij eerder verrast zou zijn als een van zijn huidige coureurs zou vertrekken. "Ik zou het heel verrassend vinden als Lando of Oscar ergens anders heen gaan. Ze zijn gelukkig hier en we hebben contracten. Maar zelfs als we die niet hadden, zijn we ook erg blij met hen.

Je zou zeggen dat daarmee de deur voor Verstappen keihard gesloten is, maar dat is niet helemaal waar. Volgens Brown kan een banaan nog wel eens verandering in de zaak brengen. "Als door een rare reden iemand over een bananenschil uitglijdt als hij uit bad stapt, dan is er zeker plek. Max is een viervoudig wereldkampioen."

In 2028 dan?

Ondertussen kunnen we Mercedes wel van de lijst de potentiële transferlijst schrappen. Daar heeft Russell voor aanvang van afgelopen raceweekend duidelijkheid over gegeven. Zijn kont zit ook volgend jaar nog in een Mercedes. Over 2028 liet de Brit niets vallen. Alle opties staan dus nog steeds open voor 2028.

Wat ook open staat, is de exit clausule in Verstappens huidige contract. Maar volgens zijn manager Raymond Vermeulen is er vooralsnog geen intentie om daar ook gebruik van te maken. Volgens hem is Max nu vooral bezig om de RB22 dusdanig te verbeteren zodat hij nogmaals een racewinnaar wordt.

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