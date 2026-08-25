Max Verstappen gaat racen tegen 100 tegenstanders in één keer op Silverstone!

Bij het lezen van de titel denk je misschien dat we één of andere flauwe clickbaittitel hebben verzonnen over een simrace, maar niets is minder waar. Max Verstappen gaat daadwerkelijk racen tegen 100 fysieke tegenstanders.

Tijdens de race op Zandvoort heeft Max weinig inhaalacties laten zien, maar de liefhebbers van een inhaalrace komen binnenkort helemaal aan hun trekken. Red Bull heeft namelijk iets nieuws bedacht: Max vs. 100.

100 tegenstanders

Dit is precies wat de naam suggereert: Max Verstappen die het opneemt tegen 100 tegenstanders. In een kart, om precies te zijn. En Max start helemaal achteraan het veld. Om te winnen moet hij dus 100 man inhalen. Bij Red Bull dachten ze: 'Jullie willen inhaalacties zien? Dan kun je ze krijgen ook!'

Op een normale kartbaan is het fysiek onmogelijk om 100 karts in te halen, dus daarom is er een speciale kartbaan ontworpen voor deze happening. Deze baan is ontworpen door de Franse coureur David Terrien, die zelf ooit wereldkampioen karten werd.

Divers gezelschap

Je bent misschien nog benieuwd wie die 100 tegenstanders van Max dan zullen zijn. Dit is een divers gezelschap van coureurs, atleten en zelfs fans. Er zullen dus mensen tussen zitten die serieus een potje kunnen sturen en mensen die potentieel wat minder goed overweg kunnen met een kart. Maar dat maakt voor Max niet uit: hij lust iedereen rauw.

"Toen ik 8 jaar oud was, trainde ik samen met mijn vader. We reden dan races van twee rondes, waarbij ik achteraan startte en me naar voren moest vechten. Dit was mijn manier van trainen in de zomervakantie," aldus Max. Hij heeft dus vaker met dit bijltje gehakt. Alleen niet tegen 100 man.

Goed, dit hele evenement heeft waarschijnlijk weinig met een race te maken en meer met botsautootjes op de kermis. Mocht je toch benieuwd zijn, dan kun je 16 september vanaf 16.00 live meekijken op Disney+. Het zal in ieder geval interessanter worden dan de race op Zandvoort.

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