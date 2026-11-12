Max Verstappen geeft Ferrari advies over problemen tussen Hamilton en Leclerc

Teambaas Fred Vasseur van Ferrari zou met zijn handen in het haar zitten over de escalerende situatie tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc als hij haar op z'n hoofd had gehad. Dat heeft hij niet, dus blijft het aanmodderen bij de Scuderia. Gelukkig hebben we Max Verstappen nog, die graag zijn advies deelt.

Nog voor de GP van Brazilië begon, was het kantoor van Fred Vasseur waarschijnlijk een paar minuten te klein. Hij voelde zich namelijk geroepen om coureurs op het matje te roepen om zich eens te gaan gedragen op het circuit. Het kan niet langer dat Hamilton en Leclerc elkaar de tent uitvechten, maar daarmee gelijk hun posities op de baan op het spel zetten en daarmee waardevolle punten verkwisten.

Gedeelde eerste plek

Helaas lijkt het er niet op dat Ferrari's teambaas grip op de zaken krijgt, of wil krijgen, want in Sao Paulo liet hij vrolijk weten dat er niets in plannen en aanpak van zijn team was veranderd. Er wordt nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen de twee coureurs. Beide heren staan in de ogen van Vasseur nog steeds op de eerste plek.

Volgens Max Verstappen is dat niet alleen een domme, maar vooral een verkeerde aanpak. "Ik heb het al eerder gezegd, en er zijn niet veel mensen die het daar vaak mee eens zijn: als ik teambaas was, als ik mijn eigen team had, zou ik nooit twee nummer-één-coureurs aannemen, want dan krijg je dit", verklaart de Limburger.

"Als je gewoon één duidelijke nummer één en één duidelijke nummer twee had, zouden ze die bocht gewoon als nummer één en twee zijn doorgereden. En dan zouden ze ook als eerste en tweede zijn geëindigd", zegt hij doelend op het gedoe tussen de twee Ferrari-coureurs in Mexico. "Als je gewoon een goede auto hebt, heb je niet per se twee nummer één-coureurs nodig. Je hebt niet meer nodig dan een degelijke nummer twee. En in de geschiedenis van de Formule 1 is altijd duidelijk geweest dat dat jarenlang perfect werkt."

Het werkt bij Verstappen

Dat Verstappen een dergelijke visie op de problemen bij Ferrari heeft, is niet heel gek. Bij Red Bull wordt er al jaren op deze manier geopereerd. Max is daarbij de eerste coureur en wordt meestal in het voordeel gesteld, terwijl de tweede coureur de ondersteunende taken op zich neemt. Sergio Perez is daarvan natuurlijk het beste voorbeeld aangezien hij Max z'n eerste kampioenschap bezorgde en daarbij werd gekroond tot 'Mexican Minister of Defense' voor het ophouden van Lewis Hamilton.

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