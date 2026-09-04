Max Verstappen: 'Dit gaat pijn doen'

Na een niet bepaald topweekend in Zandvoort, stapt Max Verstappen dit weekend met frisse tegenzin in zijn RB22. Hij vreest het ergste voor zijn prestaties op Monza, maar heeft er tegelijk ook al een oplossing voor gevonden.

Dit weekend strijkt de Formule 1 neer op het Italiaanse Monza, ook wel de 'Temple of Speed' genoemd. Maar waarschijnlijk zal op zondag alles behalve die bijnaam waar gaan maken, want teams en coureurs verwachten dat ze amper topsnelheden zullen gaan halen. De nieuwe auto's hebben namelijk niet genoeg mogelijkheden om voldoende energie op te laden om over de lange stukken de topsnelheid vast te houden. We hebben hier te maken met een 'energiearm circuit', zoals men dat prachtig noemt. In de praktijk betekent het voor de coureurs veel superclipping en dus frustraties.

Acceptatie is de oplossing

Ook Max Verstappen ziet de Italiaanse beren op de weg. Tegenover de media zegt hij dat "het nogal pijnlijk gaat worden". Hij bevestigt dat het inderdaad gaat om een "erg energie inefficiënt circuit", maar ook dat hij er niet te negatief over wil doen.

Blijkbaar zit hij er ook niet mee. "Het is wat het is. Ik heb het geestelijk geaccepteerd. Ik heb me voorbereid op een weekend waar het allemaal een beetje anders zal zijn. Je kunt hier niet vol gas rijden, je moet voorzicht zijn met het gaspedaal, laten we het zo maar zeggen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

FIA werkt mee, maar ook tegen

De FIA denkt overigens met de coureurs mee. Zo is het terugwinnen van energie verlaagd tot het laagste punt ooit, maar daardoor blijft het onderliggende probleem onaangetast, stelt Verstappen. "Er worden veranderingen doorgevoerd om het te verbeteren, maar ‘beter’ betekent niet dat het probleem is opgelost. Het is nog lang niet opgelost. Maar ik bedoel, iedereen doet zijn uiterste best: de FIA en de F1, ze proberen allemaal het hoofd te bieden aan de huidige situatie."

Daarnaast denkt hij dat zijn RB22 ook niet de doorslag zal geven. Ook helpt het niet dat Red Bull, mede dankzij de ADUO 2-beslissing, dit weekend geen upgrades voor de auto meebrengt. "Ik denk dat we op de minder efficiënte circuits niet bepaald goed met energie zijn omgegaan, dus ik verwacht hier geen wonderen. Het zal nog steeds zwaar worden", aldus de Limburger. "Andere teams om ons heen voeren momenteel upgrades door, dus zij boeken vooruitgang. We lagen daarvoor al achter, dus ik verwacht niet dat daar nu verandering in komt. Maar we proberen gewoon meer te leren over de auto en over de dingen die we volgend jaar anders willen aanpakken."

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