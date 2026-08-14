Hierom weigert Max Verstappen een stapje harder te lopen voor Zandvoort

Nog een paar dagen en dan begint het allerlaatste Formule 1-festijn in Zandvoort. Een spektakel dat zonder Max Verstappen nooit had kunnen gebeuren en wat juist hij speciaal kan maken. Alleen lijkt het er niet op dat je tijdens het raceweekend iets meer van de Limburger kunt verwachten.

De organisatie van de Grand Prix van Zandvoort belooft dat ze van de laatste editie is ongelooflijk memorabels zullen maken. Alles wordt uit de kast getrokken om met een 'bang' eruit te gaan. En hoewel het asfalt in de duinen het thuiscircuit van Max Verstappen is, en hij er nooit lager dan op een tweede positie over de finishlijn kwam, heeft hij niet de intentie om voor deze speciale gelegenheid meer te doen dan hij normaliter doet.

Geen extra motivatie om te presteren

Verstappen geeft namelijk aan dat hij geen extra motivatie voelt om nog beter te presteren dan normaal. "Ik heb nooit meer motivatie gehad, want dat zou slecht zijn", legt hij uit. "Het zou betekenen dat ik niet gemotiveerd genoeg ben voor alle andere races om daar ook goed te presteren. Ik wil gewoon altijd mijn werk goed doen."

"Ik heb veel geweldige steun gekregen en tegelijkertijd ook goede resultaten behaald, dus ik kijk er gewoon naar uit en ga van het weekend genieten", verklaart hij.

Das pech, Zandvoort weg

De houding van de viervoudig wereldkampioen is niet helemaal onverwacht. Naast de nuchterheid die hij doorgaans uit, gaf hij eerder al aan dat hij niet rouwig is om het wegvallen van de GP van Zandvoort. Niet omdat hij zijn thuisrace niet zal missen, maar omdat het circuit nergens heen gaat en hij er toch nog wel kan blijven racen als hij dat zou willen.

"Oké, er zal geen Grand Prix in de Formule 1 meer zijn, maar er zijn nog steeds veel andere raceklassen die er racen, en als je een track day wil organiseren, verdwijnt het circuit niet zomaar. Dus ik zal me er nog steeds prima gaan vermaken, alleen niet in de Formule 1, maar dat is oké", vertelde hij voor aanvang van de GP in Hongarije tegen de pers.

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