Jos Verstappen bevestigt: 'afspraken' in nieuwe contract van z'n zoon met Red Bull

Red Bull heeft dit weekend al gewonnen voordat er überhaupt een gaspedaal op Zandvoort is ingetrapt. Max Verstappen heeft voor nog eens vier jaar bijgetekend, maar of ie het ook tot 2030 uitzingt, is niet zeker. Er zitten namelijk wat 'afspraken' in het contract, bevestigd Jos Verstappen.

Dat Max Verstappen zijn contract zou verlengen bij zijn favoriete team binnen de Formule 1, zagen we allemaal wel aankomen. Dat hij dat voor vier jaar doet, kwam wellicht wat meer als verrassing. Het is een teken dat Max vertrouwen heeft dat Red Bull onder leiding van kersverse teambaas Laurent Mekies vanaf volgend jaar een winnende auto kan leveren. Maar dat vertrouwen moet wel waargemaakt worden, want anders is het nog steeds goed mogelijk dat de Limburger het hazenpad kiest.

Er zijn afspraken gemaakt

Dat bevestigd Jos Verstappen in een gesprek met Formule1.nl: "Ja, het vertrouwen is er dat we bij Red Bull weer een winnende auto krijgen. Maar in hoeverre men dat daadwerkelijk voor elkaar krijgt is natuurlijk altijd afwachten, dat weet je nooit. Dat moeten ze bij het team gaan verzorgen," zegt de vader van de viervoudig wereldkampioen. "Natuurlijk zijn daar in het contract afspraken met elkaar over gemaakt. Wat die afspraken zijn, dat weten wij en dat weet Red Bull en dat gaan we niet aan de grote klok hangen."

Daarmee verwijst de oud-F1-coureur vanzelfsprekend naar één of meerdere exitclausules. Deze zijn sowieso al heel normaal binnen contracten die coureurs sluiten, maar in het geval van Max Verstappen niet meer dan te verwachten. Gezien zijn status binnen de sport, het feit dat er volgend jaar mogelijk meerdere opties bij rivaliserende teams vrijkomen en de onzekerheid die er sowieso nog bij Red Bull heerst, zou het eerder gek zijn als er niet meerdere exit-opties in zo'n langdurig contract opgenomen zouden zijn.

Vertrouwen in elkaar

Ondanks de slag om de arm kijkt ook Jos vol vertrouwen naar de toekomst van zijn zoon binnen het Oostenrijkse team. "“Ik moet zeggen, Raymond (Vermeulen, de manager van Max Verstappen, red.) heeft goed werk geleverd, samen met Oliver Mintzlaff van Red Bull. Het belangrijkste argument is dat er vertrouwen is in elkaar. Anders hadden we het contract natuurlijk niet getekend."

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover