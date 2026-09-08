Max Verstappen vindt inhalen leuk, maar niet op deze manier

Of hij nou de snelste motor achter z'n rug heeft of niet, Max Verstappen heeft nog steeds moeite met de lol vinden in het racen in de Formule 1. Vandaag belichten we iets wat nepracen mogelijk maakt: overtake mode.

De FIA heeft zelf meerdere keren aangegeven dat het goed luistert naar het commentaar op de koningsklasse van de coureurs die er zelf in rijden, waaronder met name Max Verstappen. Maar naast een belofte dat er ooit weer en V8 zonder elektrohulp in de auto's komt te liggen, blijft het bij minimale aanpassingen om de pijn van het nepracen wat te verzachten. En dat is iets wat Verstappen ook in Monza weer erg dwars zat.

Kan de FIA even opletten?

Tussen de regels door deelt hij dan ook weer een tik uit aan de FIA na afloop van de race. Hij verwees namelijk toch even naar de superioriteit van Mercedes op het circuit. "Het was natuurlijk vrij duidelijk dat we het energieverbruik van de auto's met Mercedes-motor gewoon niet kunnen bijhouden", verklaarde hij tegenover de media.

Verstappen haalt daarmee nogmaals de aparte keuze van de FIA aan dat onder het ADUO-programma tot tweemaal toe heeft vastgesteld dat Red Bull de krachtigste verbrandingsmotor heeft. Iets waar zo'n beetje de hele Formule 1 behalve Mercedes van staat te kijken. En dat is nog buiten het feit om dat de verbrandingsmotor voor slechts goed is voor de helft van het vermogen en dat de elektrische aandrijving volledig genegeerd wordt, waardoor een totaalbeeld niet opgesteld wordt.

Teveel vermogen om in te halen

Maar dat terzijde: ook de elektrische aandrijving van de Mercedessen (en de rest van het veld) is veel te krachtig om de sport leuk te houden, denkt Verstappen. "Het zag er met de overtake-modus misschien goed uit, maar zodra ik een positie won was het wel erg lastig om hem vast te houden. Dat was het grootste probleem tijdens mijn race", zegt de Limburger.

"Zelfs toen ik na mijn pitstop betere banden hand, haalde ik auto's in. Maar daardoor konden zij onder overtake-modus blijven rijden en waren ze hiermee te krachtig om tegen te verdedigen, zelfs met betere banden", aldus Verstappen. "Dat was waarom het me tijd kosten om me los te wrikken van de McLarens."

Het enige voordeel dat de Nederlander nog uit zijn auto kan halen in vergelijking met de rest is volgens hem de mogelijkheid om goed aan te kunnen remmen. Dat maakt dat hij vaker laat en harder op de rem kan, waardoor hij nog kan aanvallen. "De auto remt goed, dus daardoor kan ik met vertrouwen in de remzones aanvallen", zegt hij. "Dat is leuk, maar ook frustrerend. Ik probeer gewoon alles eruit te halen."

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