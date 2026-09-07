Max Verstappen is 'totale egoïst'

Afgelopen weekend viel onverwacht positief uit voor Max Verstappen. Iets wat volgens de Limburger zelf niet bepaald kwam door zijn eigen auto. Waar het dan wel aan lag? Dat weet een andere oud-coureur makkelijk aan te wijzen.

Er werd flink gevreesd voor de Grand Prix van afgelopen weekend. Op het energie-arme circuitzouden coureurs zoveel met super-clipping te maken krijgen, dat het eigenlijk voor niemand leuk meer zou zijn. In de praktijk viel het allemaal wel mee. Vooral voor degene die het jojo-racen wel aantrekkelijk vinden, was het een spektakel waar je u tegen zegt.

Toekijker en ex-Formule 1-coureur Nico Rosberg zat zich vooral te verlekkeren aan het rijgedrag van Max Verstappen, vertelt hij bij Sky Sports F1. Hij was vooral onder de indruk van snelheid van Verstappen en het feit dat hij de veel snellere Kimi Antonelli kon bijbenen in een slechtere auto. "Ik denk dat we dus veel respect moeten hebben voor de snelheid die Max vandaag liet zien. En dan ook nog in een mindere Red Bull. Ik zou zeggen dat dat een zeer indrukwekkende prestatie was."

Snelheid is leuk, dit is beter

Maar dat is toch niet helemaal waar Rosberg op aanging afgelopen weekend. Dat moment vond plaatst tijdens de kwalificatie. Verstappen reed zijn snelste ronde namelijk zonder daarbij na te denken welke invloed zijn rijgedrag op andere coureurs zou kunnen hebben. Naast dat dit natuurlijk volledig terecht is als je een kwalificatietijd probeert neer te zetten en daarom al het andere verkeer moet wijken, ging het snelste rondje van Verstappen dit keer ten koste van George Russell. En dat vond de Duitser wel erg aangenaam.

"Ik denk dat hij gewoon een totale egoïst is die volledig gefocust is op zijn eigen prestaties. Dat hij zich niets aantrekt van anderen en ervoor wil zorgen dat alles voor hem perfect is. Ook als dat ten koste gaat van iemand anders," vertelt Rosberg. "Zoals het in de kwalificatie bijvoorbeeld ten koste ging van George."

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