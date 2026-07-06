Max Verstappen is woest op Red Bull: ‘’Even helemaal klaar mee’’

Het is crisis bij Red Bull Racing. Max Verstappen crashte gisteren op Silverstone tijdens de Britse GP door een falende achtervleugel— hetzelfde defect dat een week eerder in Oostenrijk ook al voor een crash zorgde, zij het in de kwalificatie. Verstappen houdt na de race geen blad voor de mond en zegt er ‘’helemaal klaar mee’’ te zijn.

Het weekend in Engeland verliep niet van een leien dakje. Verstappen had weer problemen met de balans, het terugschakelen en een gebrek aan motorvermogen. Om het laatste euvel te verhelpen, wilde Verstappen zijn motor wisselen voor de race en vanuit de pitstraat starten. Daar gaat Red Bull tegenin, tot ergernis van Verstappen.

Na de race zegt de viervoudig wereldkampioen: ‘’Ik was heel graag vanuit de pitstraat gestart, want in de race was het nog steeds hetzelfde probleem. Ik zei dat ook tegen hen: ‘dan zien we het in de race toch weer gebeuren’. En dat is gewoon weer het geval geweest, exact hetzelfde als in de kwalificatie.”

Alweer een achtervleugel probleem

Red Bulls versie van de Macarena-vleugel legt het team nog geen windeieren. Verstappen legt uit waar het mis ging: ‘’Het was net als in Oostenrijk. Een ander defect, laten we zeggen, maar met hetzelfde resultaat. Opnieuw sloot de achtervleugel tijdens het insturen van de bocht niet volledig. Daardoor verlies je heel veel neerwaartse druk en spin je simpelweg van de baan.’’

De Nederlandse F1-coureur heeft er ook meteen zijn mening over klaar liggen. Volgens hem wordt het tijd dat Red Bull dit defect serieus gaat nemen: ‘’Op dat moment is het gewoon gevaarlijk, want je kunt jezelf echt verwonden. Twee keer zelfs. Ik had geluk in Oostenrijk en ik had geluk hier, maar daardoor ben je er op een gegeven moment ook gewoon helemaal klaar mee.’’ Daar zit geen woord Spaans bij.

Hoewel teambaas Laurent Mekies na afloop claimde dat een podium haalbaar was, was Verstappen zelf een stuk realistischer en kritischer over de pure snelheid van de RB22. De auto was simpelweg niet snel genoeg en profiteerde slechts van de chaos om zich heen. “Wij hadden natuurlijk geluk met alles wat er om mij heen gebeurde: de straf voor Lewis, de lekke band van George en het probleem van Kimi," counterde Verstappen de woorden van zijn teambaas. “Zelfs als we op het podium waren geëindigd, dan pak je dat natuurlijk aan, maar we hadden het totaal niet verdiend. Het is gewoon niks. Daar ben ik totaal niet blij mee.”

Over Red Bull-teambaas Mekies gesproken, die gaat door het stof na de race. Hij reageert op het uitvallen van Verstappen: ‘’We hadden een probleem met de achtervleugel van Max z’n auto, dus dat is onze fout. We bieden onze excuses aan Max aan. Het is niet de eerste keer dat we een probleem hebben gehad waardoor hij van de baan raakte. Dat is nooit prettig. Het belangrijkste is dat hij in orde is. We hebben het vandaag verprutst. Het is aan ons om vooruitgang te boeken en de betrouwbaarheid te verbeteren.”

Zelfs nog geen zin in Spa

Mekies probeerde nog wel een positieve draai aan het weekend te geven door te wijzen op de sterke stints van Verstappen op de mediums, maar die analyses konden de Limburger gestolen worden, vermoed ik. Hoe aangedaan Verstappen is, merk je wanneer de interviewer vooruit wil blikken op het volgende raceweekend, de GP van België op Verstappens favoriete circuit, Spa-Francorchamps. Hier wil Verstappen voorlopig niet over nadenken: ‘’Ik denk dat ik een paar dagen nodig heb om alles even te resetten en het daarna opnieuw te proberen. Ik wil er even niks mee te maken hebben om eerlijk te zijn.”

Deze crisis komt voor Red Bull op een heel vervelend moment. Verstappen flirt openlijk met een overstap. Nu de RB22 niet lekker gaat en het in de ranglijsten ook niet super gaat, laaien de geruchten over een transfer weer op. Hoeveel geduld heeft Verstappen nog om voor RB te blijven rijden? We blijven het voor je in de gaten houden!

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